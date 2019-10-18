"Тільки не жінки і діти!" З'явилося перше відео з "троєщинським маніяком"

У Києві затримали підозрюваного у серії нападів на чоловіків на Троєщині. Поліція опублікувала перше відео з частиною допиту.

Затриманий зізнався, що йому були не цікаві жінки та діти, тому він нападав лише на чоловіків. Відповідний відеоролик розмістила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитись, доскрольте до кінця сторінки).

Підозрюваним виявився раніше судимий за два вбивства місцевий житель, 1975 року народження. У червні його виписали з психоневрологічного диспансеру. Йому інкримінують вбивство і кілька нападів із ножем.

У Києві затримали підозрюваного у серії нападів на чоловіків на Троєщині Скріншот

Наводимо діалог між затриманим та правоохоронцем.

Затриманий: Крім жінок і дітей.

Правоохоронець: Крім жінок і дітей, так? Чоловіки – без різниці? Головне, щоб не жінки і діти? А скільки разів було всього? Хоча б приблизно.

Затриманий: Може, п'ять, може, менше.

Для виявлення підозрюваного задіяли особовий склад всього гарнізону київської поліції, зробили фоторобот, відпрацювали камери відеоспостереження та поспілкувались із місцевими мешканцями. Пізніше на слід підозрюваного таки вийшли, затримали його та провели обшук.

Чоловіку вже повідомлено про підозру у скоєнні декількох епізодів злочинної діяльності, вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу.

Йому інкримінують вбивство і кілька нападів із ножем Скріншот

Поліція опублікувала перше відео з місця затримання та частину допиту Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Перша інформація про небезпечного маніяка у Києві з'явилася у мережі ще на початку жовтня і активно поширювалася серед місцевих мешканців. Зловмисник із ножем нападав ззаду тільки на чоловіків ввечері – приблизно з 20:00 до 22:00. Працював на кордоні Дніпровського і Деснянського районів міста.

Пізніше у столиці затримали підозрюваного у серії нападів на чоловіків, які відбувалися на Троєщині. Йому інкримінують вбивство і кілька нападів із ножем.

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