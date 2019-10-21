Свавілля по-новому: стали відомі кричущі факти знищення Києва

Гігантський самобуд у центрі Києва. Фантастика? Реальність. На території держпідприємства завод "Арсенал", поруч із урядовим кварталом, Верховною Радою, Кабміном і Генеральною прокуратурою сьогодні на повну триває незаконне будівництво.

Як показало розслідування OBOZREVATEL, дозвільні документи у замовника відсутні від слова взагалі.

У таких ситуаціях має бути блискавична реакція контролювальних правоохоронних органів щодо припинення будівельних робіт, але цього чомусь не трапилося. Про цілковите свавілля й про те, що споруджують у центрі столиці – у нашому матеріалі.

Будівництво-нелегал на вул. Московській, 8, у Печерському районі

Корпус-привид

Інформація про те, що на вул. Московській, 8, розбирають один із корпусів заводу "Арсенал", з'явилася в травні цього року. Незабаром до нашої редакції почали звертатися читачі, обурені "незрозумілим будівництвом". Люди дивувалися: чому біля будмайданчика відсутні інформаційні щити? Чому перегородили зеленим парканом тротуар і частково дорогу?

Тротуар і частина дороги поряд із будівництвом огороджені будівельним парканом

Перша спроба наших журналістів з'ясувати ситуацію не увінчалася успіхом. У Державній архітектурно-будівельній інспекції, куди ми направили запит, повідомили, що... їм нічого про це невідомо.

Неповну відповідь отримали ми й від адміністрації державного підприємства заводу "Арсенал" (у його постійному користуванні перебуває ділянка, де зводиться цікавий для нас "самобуд").

Там лише сухо повідомили, що корпус, в якому тривають будівельні роботи, не має до них стосунку, а належить з 2009 року приватній структурі. А також, що ДП підписало договір на компенсацію земельного податку з ТОВ "КУА "ЕМ ДЖІ АЙ".

Лише в телефонній бесіді вдалося "витиснути" більше інформації, а саме, що роботи проводять у корпусі № 3-А (літера Б) на вул. Московській, 8.

Відповідь "Арсеналу"

Закон не писаний

Спираючись на отримані дані, OBOZREVATEL направив повторний запит до ДАБІ. Скажемо відверто, відповідь шокувала. В Інспекції була відсутня інформація про видачу/реєстрацію документів дозвільного декларативного характеру, які дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт.

Відповідь ДАБІ

Далі – більше.

У департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської міської державної адміністрації нам відповіли, що у квітні 2019 року зареєстрували повідомлення замовника будівництва ТОВ "Марс Девелопмент" (36757578).

Воно стосувалося початку виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва: "Реконструкція частин нежитлових приміщень групи приміщень № 14а (№ 4 і з №8 по № 32) та нежитлових приміщень № Х, ХІ, ХІІ на вул. Московській, 8 (літера Б, корпус № 3-а) у Печерському районі Києва" від 03.04.2019 № КВ +061190930323.

За підсумками перевірки "Марс Девелопмент" було надано припис про зупинення підготовчих і будівельних робіт від 30 серпня. Був складений протокол про порушення у сфері містобудівної діяльності, після чого замовника притягнули до встановленої законодавством відповідальності.

Зрештою департамент скасував замовнику право початку виконання будівельних робіт, яке було отримане на підставі поданого ним раніше повідомлення.

Департамент із питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА

Але й це ще не все. Виявилося, що в реєстрі містобудівних умов департаменту містобудування та архітектури КМДА ми не побачили, що на корпус на вул. Московській видані містобудівні умови. А це один із основних паперів, необхідних перед початком робіт. Громадськості ця інформація могла дати розуміння про заплановані параметри споруджуваного об'єкта. Сам документ містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проєктування й будівництва.

Підіб'ємо підсумки. В історичній частині Києва, поряд із урядовим кварталом, тривають будівельні роботи без документів. Це означає, що сам об'єкт споруджується незаконно, не може бути введений в експлуатацію, на нього неможливо отримати державну реєстрацію права власності. По суті – це самовільне будівництво.

Без сумніву, зважаючи на правове поле, таке будівництво має бути зупинено, а сама споруда підлягає знесенню. Але... Ми бачимо, що нічого не зупинено і роботи тривають. Це може свідчити про те, що замовник поставив себе вище за закон, відверто плює на киян або розраховує на свої корупційні зв'язки, які допоможуть вирішити будь-яке питання.

(Далі буде...)

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