''Сусідів не шкода, помремо разом'': з'явилися моторошні подробиці НП з газом в Києві

Киянка Ірина, яка перерізала газовий шланг в багатоквартирному житловому будинку, щоб звести рахунки з життям, заявила, що її довів сусід.

Мешканка Світлана Шевченко, яка почула запах газу, розповіла "КП", що та скаржилася на чоловіка, що живе зверху, мовляв, немає сил більше жити.

"Вона говорила мені, що сусідів їй не шкода, хай гинуть разом з нею. Що там – в квартирі нагорі - твориться таке, що вона нікому не може сказати, що боїться, інакше її вб'ють", - зазначила вона.

Невдалій самогубці 56 років, вона вже на пенсії – пільгової, як педагог.

"Вона в школі на Оболоні працювала вчителькою молодших класів, - розповіла одна з сусідок Наташа. - Кажуть, дуже хорошим фахівцем була. Жителі нашого будинку до неї своїх діточок вчити водили – кого до першого класу підтягнути, кого підучити до переведення в старшу школу. Але як всі вчителі переживала, напевно, багато, ось нерви і надірвалися".

НП з газом на вул. Саратовська

НП з газом на вул. Саратовська

Ні чоловіка, ні дітей у Ірини немає, тільки двоюрідний брат, сестра. З родичами в хороших відносинах, але жила сама. Два роки тому, відзначили сусіди, у Ірини померла улюблена собака. З тих пір і стали помічати дивні речі в її поведінці. Найчастіше жінка скаржилася на звуки, що проникають в її тихе житло – то по сходах хтось тупотить, то дверима плескає.

Про Дмитра, який живе над її квартирою, сусіди висловилися неоднозначно. Одні називають "нормальним мужиком", інші – "алкашом і бешкетником".

"Він нормальний раніше був, дружину мав, дитину. Але потім спиватися почав, дружина від нього пішла. З тих пір компанії галасливі збирає, гулянки задовольняє. Може бути, там навіть наркотики є. Вони з тіткою Ірою рік тому стіну будинку разом утеплювали і ще розсварилися. Вона часто скаржилася на Дмитра, але що тут зробиш", - уточнила мешканка будинку.

Головний лікар лікарні імені Павлова В'ячеслав Мішиєв повідомив, що Ірина повернеться додому, коли буде добре себе почувати.

"Жінка пройде курс лікування, і, якщо вона не буде соціально небезпечною, повернеться в суспільство, - сказав Мішиєв. - З нею будуть працювати досвідчені медики, психологи".

За словами доктора, виписати пацієнтку можуть через місяць-півтора. Документи передадуть в психоневрологічний диспансер за місцем проживання, де повинні забезпечити амбулаторне спостереження.

Кримінальне провадження, як розповіла Світлана, відкрили за фактом замаху на вбивство кількох осіб, в тому числі малолітніх дітей (до 15 років ув'язнення).

"У повному обсязі має проводиться слідство, підозрюваній дадуть безкоштовного адвоката, - каже колишній спікер МВС полковник міліції Володимир Поліщук. - Буде призначена судово-психіатрична експертиза, низка інших експертиз. Якщо у жінки є психічні відхилення, суд направить її на примусове лікування".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як в Києві психічно неадекватний хлопець ледь не вбив сім'ю військового. Чоловік постукав у квартиру до сусідів, а коли йому відкрили, почав бити людей.

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