Суд продовжив арешт "Пумі": перші деталі

Печерський суд Києва продовжив арешт ветеранці війни на Донбасі Інні Грищенко ("Пумі"), підозрюваній у замаху на життя бізнесмена з Івано-Франківської області, до 24 лютого 2020 року.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 27 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою Грищенко Інни задовольнити. Продовжити строк тримання до 24 лютого 2020 року", – заявив суддя.

Суд продовжив арешт "Пумі" hromadske

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві працівники МВС прийшли з обшуками до відомої ексдоброволиці "Правого сектора" Грищенко ("Пуми") та її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка ("Бучі").

Печерський районний суд Києва 6 листопада ухвалив рішення щодо "Пуми". Їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Перед цим в Івано-Франківську був заарештований чоловік "Пуми". Його звинуватили у замаху на вбивство бізнесмена у Косові Івано-Франківської області.

28 листопада Київський апеляційний суд залишив під вартою "Пуму", підозрювану у причетності до замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області.

Правоохоронці затримали організатора замаху на бізнесмена Михайла Чекурака, у справі про якого були затримані АТОвці.

Також на початку листопада 2019 року з'явилася інформація про те, що "Пума" і "Буча" можуть бути причетними до вбивства Павла Шеремета.

12 грудня на брифінгу глава Національної поліції Євген Коваль офіційно заявив, що подружжя Грищенків опосередковано причетне до вбивства журналіста.

Сама ж "Пума" заявила, що не знала раніше інших фігурантів справи про вбивство Шеремета.

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