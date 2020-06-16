У Києві розпочався суд щодо домашнього арешту Стерненка: всі деталі, фото і відео

У Шевченківському районному суді Києва 16 червня продовжили суд над Сергієм Стерненком, якого напередодні відправили під домашній арешт на 60 діб.

Зокрема, мають розглянути тільки клопотання про зміну для активіста адреси домашнього арешту, повідомив він у своєму Telegram-каналі. Нагадаємо, що переглянути рішення особисто пообіцяв голова Шевченківського суду, оскільки попередню ухвалу неможливо виконати.

Правда, активіст обурився тим, що спочатку засідання призначили на 10:00, а він не встигав приїхати в суд вчасно.

"Засідання призначили на 10:00. Тобто за 50 хвилин після повідомлення мені про засідання. Я просто фізично не встигну туди доїхати. Це неможливо, зважаючи ще й на те, що мені не можна пересуватися без охорони", – написав він, додавши, що не поїде до суду і тому не кличе туди небайдужих українців.

Він підкреслив, що на місці чергували його адвокати. Однак пізніше повідомив, що засідання перенесли на 12:30.

Стерненко прибув до суду/Страна

Прибувши до суду, активіст запевнив, що поки розраховує лише на зміну місця перебування під домашнім арештом. А на початку засідання його захисники одразу заявили про відвід судді Олени Мєлєшак.

Зазначимо, що 16 червня біля будівлі Шевченківського райсуду було спокійно, порівняно з попереднім днем, коли відбулися сутички між активістами й правоохоронцями. Цього разу людей із групи підтримки Стерненка практично немає, як і поліцейських.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Юрій Бутусов заявив, що протестна акція під будинком президента Володимира Зеленського на підтримку активіста Сергія Стерненка, якого підозрюють в умисному вбивстві, показала нездатність влади брати на себе відповідальність у резонансних справах.