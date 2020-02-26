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26 лютого • оновлено в 18:21
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/ Кримінал

Стало відомо про стан чоловіка, який підпалив себе під Офісом президента у Києві

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Стан чоловіка, який 26 лютого скоїв самопідпал під Офісом президента України у Києві, Олександра Бурлакова – важкий. Його доставили до реанімації, а у майбутньому потерпілому зроблять операції з пересадки шкіри.

Про це розповів журналіст у ефірі ток-шоу "15" на телеканалі ZIK. Водночас раніше пресслужба ОПУ заявляла про опіки легкого ступеню.

Потерпілому уже надали першу медичну допомогу, зробили перев’язки та доставили до реанімації. Там чоловік пробуде від 8 до 10 днів, а загалом у лікарні – щонайменше два тижні.

У Києві під ОПУ чоловік скоїв самопідпал

У Києві під ОПУ чоловік скоїв самопідпал

Інформатор

"Важкий стан після опіку... Поки що зроблена тільки перев’язка і набір аналізів", – розповів лікар опікового центру Андрій Жирнов, додавши, що у майбутньому Бурлакову зроблять операції з пересадки шкіри.

За словами журналіста, до чоловіка також прибули криміналісти і представники ОПУ. Перші довго зібрали інформацію та спілкувалися з лікаркою, яка приймала постраждалого.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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