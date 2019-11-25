Стали відомі нові подробиці ДТП з Кулебою і дітьми під Києвом

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, який під Києвом потрапив у ДТП разом із дітьми, станом на 25 листопада перебуває у лікарні. Медики спрогнозували, що його самопочуття постійно покращуватиметься.
Про стан чиновника розповів головний лікар лікарні "Феофанія" Ігор Семенів на брифінгу у Києві, написало видання "РБК-Україна".
Медик зазначив, що у Кулеби виявили переломи і відповідно "потрібен час, щоб вони зрослися". Але щодня "стан покращуватиметься".
ДТП з Кулебою під Києвом
Лікар додав, що син Кулеби перебував у важкому стані.
"Стан досить важкий. Зберігається небезпека і ускладнення, і погіршення стану", – розповів Семенів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Уповноважений президента України з прав дитини Кулеба разом зі своїми двома синами вдень 24 листопада потрапив у аварію в селищі Чабани під Києвом. Момент відзняли на відео.
У ДТП з Кулебою найважчі травми отримав його старший син Тимофій. Хлопець перебуває у реанімації.
Аварія з Кулебою трапилася через неуважність чиновника.
Уповноважений президента України з прав дітей вперше вийшов на зв'язок після ДТП.
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