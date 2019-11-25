Головна Новини
25 листопада • оновлено в 13:21
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Стали відомі нові подробиці ДТП з Кулебою і дітьми під Києвом

Читати матеріал російською

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, який під Києвом потрапив у ДТП разом із дітьми, станом на 25 листопада перебуває у лікарні. Медики спрогнозували, що його самопочуття постійно покращуватиметься.

Про стан чиновника розповів головний лікар лікарні "Феофанія" Ігор Семенів на брифінгу у Києві, написало видання "РБК-Україна".

Медик зазначив, що у Кулеби виявили переломи і відповідно "потрібен час, щоб вони зрослися". Але щодня "стан покращуватиметься".

ДТП з Кулебою під Києвом

ДТП з Кулебою під Києвом

Лікар додав, що син Кулеби перебував у важкому стані.

Новини
Кулеба з дітьми потрапив у жахливу ДТП: що відомо про його сім'ю

"Стан досить важкий. Зберігається небезпека і ускладнення, і погіршення стану", – розповів Семенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Особа
Микола Кулеба
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Meyer Kurt
Meyer Kurt
Неуважність? Його під варту треба брати за спробу вбивства через порушення правил дорожнього руху.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги