Стали відомі нові подробиці ДТП з Кулебою і дітьми під Києвом

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, який під Києвом потрапив у ДТП разом із дітьми, станом на 25 листопада перебуває у лікарні. Медики спрогнозували, що його самопочуття постійно покращуватиметься.

Про стан чиновника розповів головний лікар лікарні "Феофанія" Ігор Семенів на брифінгу у Києві, написало видання "РБК-Україна".

Медик зазначив, що у Кулеби виявили переломи і відповідно "потрібен час, щоб вони зрослися". Але щодня "стан покращуватиметься".

ДТП з Кулебою під Києвом

Лікар додав, що син Кулеби перебував у важкому стані.

"Стан досить важкий. Зберігається небезпека і ускладнення, і погіршення стану", – розповів Семенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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