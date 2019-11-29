Спливло скандальне листування київського педофіла із жертвами: фотодокази 18+

Київські правоохоронці опублікували частину листувань 41-річного педофіла, якому оголосили підозру у розбещенні 10-річної дівчинки, з його жертвами.

Місцевий житель через інтернет шукав малолітніх для задоволення статевої пристрасті неприродним шляхом, написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Чоловік познайомився із 10-річною дівчинкою та спілкувався з нею в інтернет-мережі та по телефону. Коли він відчув її довіру, почав вести розмови на сексуальні теми і надсилати зображення порнографічного характеру. Підозрюваний розповідав про статеві органи, акти та їхнє значення, натомість просив дівчинку надсилати йому особисті інтимні фото.

У Києві педофіл розбещував 10-річну дівчинку Скріншот

Тоді чоловік домовився з дитиною про зустріч та повів її у закинуту будівлю, де почав торкатися її тіла та цілувати, але дівчинка вирвалась та втекла.

Під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили речові докази злочину. Серед них був мобільний телефон із фотогалереєю порнографічного характеру. Знімки йому надіслали діти.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Підозрюваний у розбещенні 10-річної дівчинки у Києві Поліція Києва

Листування педофіла з жертвою Поліція Києва

Листування педофіла з жертвою Поліція Києва

Листування педофіла з жертвою Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 41-річний педофіл накинувся на 10-річну дівчинку. Трапилося це в закинутій будівлі. Чоловік познайомився з дитиною через соцмережі, де надсилав їй свої оголені фото і пропонував дружбу.

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