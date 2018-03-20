Спілкувалися в соцмережі: під Києвом батько розбещував 13-річну дочку

У Київській області правоохоронці заарештували 33-річного батька, який півроку розбещував малолітню дочку.

Батьки дівчини розлучилися відразу після народження дитини, і чоловік довгий час не підтримував стосунків зі своєю дочкою. Однак потім чоловік почав спілкуватися зі школяркою, побачивши її сторінку в соцмережі, повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

З червня 2017 року по лютий 2018 го 13-річна дівчина приїжджала в гості до своєї бабусі і батька в одне з сіл Миронівського району. Тоді вона і стала жертвою збоченця.

"Під час таких візитів, батько, з метою задоволення своєї статевої пристрасті, періодично здійснював розпусні дії відносно своєї малолітньої дочки, зазіхаючи таким чином на нормальний розвиток малолітньої дитини і негативно впливаючи на її психіку", - заявили в прокуратурі.

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Коли мати дівчинки побачила в соцмережі переписку дочки зі своїм батьком і дізналася про те, що трапилося, жінка звернулася до правоохоронців.

33-річному чоловікові оголосили про підозру в причетності до злочину, передбаченому ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо своєї малолітньої дочки) Кримінального кодексу.

Зловмисник перебуває під вартою. Горе-батькові загрожує до 8 років позбавлення волі.

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