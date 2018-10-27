Спалив авто і побив людину: під Києвом депутат влаштував п'яний дебош

У Київській області народний депутат Сергій Скуратовський та його соратник Юрій Забіла під час полювання на фазанів розстріляли і спалили автомобіль Скуратовського. Після цього вони жорстоко побили главу Плахтінянскої сільради Макарівського району Олександра Сорочана, який "потрапив під руку".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє видання КіевVласть. За інформацією джерел, причиною такої поведінки стало сильне алкогольне сп'яніння.

У виданні відзначили, що інцидент з главою Плахтінянскої сільради пройшов випадково. Сорочан проїжджав повз і помітив, як з автомата Скуратовський розстрілює власний автомобіль, який вже почав горіти. Сорочан запропонував свою допомогу високопоставленим особам. Однак Скуратовський та Забіла у відповідь жорстоко його побили.

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У виданні також зазначили, що раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив Скуратовського автоматичною зброєю. Як розповіли джерела в Київській облраді, на полювання Скуратовський виїжджає в угіддя, що знаходяться на території Макарівського та Бородянського районів Київської області. Угіддя - це 30 тис. гектарів землі, що перебувають у користуванні мисливсько-рибальського клубу "Ярик". До недавнього часу цей клуб був підконтрольний оточенню Януковича, а з весни 2016 року клуб переписали на екс-помічника Скуратовського - Богдана Мотрича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Тернополі депутат обласної ради побив поліцейських, серед яких також була жінка.