У Києві дворічний малюк провалився в люк: перші подробиці НП

У Києві 2-річний хлопчик провалився у колодязь теплотраси, який не був прикритий люком.

Як повідомили OBOZREVATEL місцеві жителі, інцидент стався увечері 10 листопада поруч з житловим будинком по вул. Лаврській, 4-б у Печерському районі.

В результаті хлопчик отримав травми голови і був доставлений в одну з дитячих лікарень.

Дитина отримала травми (ілюстрація) nv.ua

За словами жителів, кришка лежала поруч з колодязем. Про те, чи проводилися на даній ділянці ремонтні роботи, і чи було місце огороджене, невідомо.

Випадок стався на вул. Лаврській у Печерському районі Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада у Києві на перетині вулиць Щусєва та Берлінського трапилось ДТП за участю автомобіля поліції охорони і Audi, пасажирами якої були жінка і дитина. В результаті постраждали чотири людини.

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