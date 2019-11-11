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11 листопада • оновлено в 13:56
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У Києві дворічний малюк провалився в люк: перші подробиці НП

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У Києві 2-річний хлопчик провалився у колодязь теплотраси, який не був прикритий люком.

Як повідомили OBOZREVATEL місцеві жителі, інцидент стався увечері 10 листопада поруч з житловим будинком по вул. Лаврській, 4-б у Печерському районі.

В результаті хлопчик отримав травми голови і був доставлений в одну з дитячих лікарень.

Дитина отримала травми (ілюстрація)

Дитина отримала травми (ілюстрація)

nv.ua

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За словами жителів, кришка лежала поруч з колодязем. Про те, чи проводилися на даній ділянці ремонтні роботи, і чи було місце огороджене, невідомо.

Випадок стався на вул. Лаврській у Печерському районі

Випадок стався на вул. Лаврській у Печерському районі

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада у Києві на перетині вулиць Щусєва та Берлінського трапилось ДТП за участю автомобіля поліції охорони і Audi, пасажирами якої були жінка і дитина. В результаті постраждали чотири людини.

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Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
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Україна Київ
Теги
діти кримінал
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