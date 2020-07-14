Смертельна ДТП у Києві: у МВС показали фото жертв і єдиної вцілілої дитини
Аварія на Старообухівській трасі сталася 12 липня
Водій Mercedes Антон Желепа раніше судимий. Він сів за кермо без водійських прав
У результаті загинули чотири особи: чоловік, дружина і двоє їх дітей. Один хлопчик залишився живий, але з важкими травмами потрапив до лікарні
ДТП із чотирма загиблими в Києві. ГУ ДСНС України в Київській області
У МВС показали фото чотирьох загиблих у моторошній ДТП у Києві, а також хлопчика, що вижив.
Знімок на сторінці у Facebook опублікував речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. Святослав Цурканов 2006 року народження, за життя якого борються лікарі, – крайній праворуч.
Постраждала в аварії сім'я. Facebook / Артем Шевченко
"Із родини Цурканових живим залишився один старший син", – написав Шевченко. Він також зазначив, що через дірки законодавства в Україні не карають тисячі п'яних водіїв.
Додамо, в ДТП загинуло подружжя Олексій та Надія (дата народження останньої – 29.12.79), їх син Володимир (09.07.10) і дочка Влада (08.11.16).
Скріншот
Скріншот
Антон Желепа, ймовірний винуватець ДТП. Facebook / Артем Шевченко
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві, на Старообухівській трасі, 12 липня сталася масштабна смертельна ДТП.
Загинули четверо людей: чоловік із дружиною, а також 4-річна дівчинка померли майже одразу, а 10-річний хлопчик – у лікарні.
За життя ще однієї 12-річної дитини борються лікарі.
У мережі з'явилося відео моменту ДТП.
Там же опублікували фото та ініціали підозрюваного в скоєнні 12 липня смертельної ДТП на Старообухівській трасі.
Імовірним винуватцем аварії виявився Антон Желепа, 1981 року народження, уродженець Росії.
З'ясувалося, що він раніше був судимий за хуліганство, домашнє насильство і побиття людини.
Автомобіль Mercedes із держномером AI0999HB, за кермом якого був Желепа, зареєстрований на жительку Козина Київської області Ольгу Нікітіну.
Через 20 хвилин після ДТП машина була подана в розшук як викрадена.
Желепі повідомили про підозру. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну ДТП і назвав її прикладом "недбалості і безвідповідальності деяких водіїв".