Служив в армії і часто їздив в Москву: спливли подробиці біографії київського терориста Карімова

Сухроб Карімов раніше служив в армії і часто їздив в Москву.

Громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, більш відомий з останніх подій як київський терорист, в молодості служив в армії, а після Революції Гідності часто їздив до Москви.

Про це в ексклюзивному коментарі сайту "Сегодня" розповіли джерела в правоохоронних органах. Відомо, що Карімов народився 25 березня 1988 року в Самарканді, що в Узбекистані.

В Україну він приїхав 24 червня 2015 року на автомобілі з іноземною реєстрацією – на запрошення дружини для отримання дозволу на імміграцію, як особа, що прибула до свого сина.

"До 2016 року він проживав в Запорізькій області. З 2016 виїхав на заробітки в столичний регіон, працював офіціантом одного з київських кафе, але, не пройшовши випробувальний термін, був звільнений. Чоловік мав посвідку на постійне місце проживання в Україні. За словами його дружини, останній раз вона спілкувалася з Сухробом на початку липня 2020 року, вона також зазначила, що чоловік періодично вживав канабіс", – розповіли правоохоронці.

За словами силовиків, після подій Революції Гідності Сухроб Карімов у 2015 році перебував на території Російської Федерації в Москві, де нібито працював різноробочим і вчився на офіціанта 4-го розряду. Саме в цей час він періодично відвідував Україну.

Крім того, правоохоронці сумніваються, що затриманий мав проблеми з психікою. Такого висновку вони дійшли після того, як проаналізували його біографію.

"У Запорізькій області, за місцем його проживання раніше, був проведений обшук, де була виявлена довідка на ім'я Сухроба Карімова про проходження ним військової служби резервістом в армії Узбекистану в 2013 році. З довідки випливає, що рядовий "Карімов Сухроб, добре відомий в 526-му мобілізаційному резервному батальйоні ..." Судячи з документу, він відзначився гарною роботою і зразковою поведінкою в березні 2013 року. Згадується своєчасне виконання ним доручень і завдань, які ставилися командиром і головнокомандувачем", – повідомили представники силових органів.

За словами правоохоронців, під час служби Карімов отримував відзнаки і заохочення за службу.

"Він був фізично активний і регулярно займався спортом. Це свідчить про повну його придатності до військової служби, а значить, чоловік не може мати психічних розладів", – відзначили силовики.

Вони додали, що в ході обшуків ніяких документів, що засвідчують хронічні психічні захворювання Сухроба Карімова, не виявлено, а інформація в ЗМІ про його захворювання не має жодного офіційного підтвердження.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, який 3 серпня захопив приміщення банку в БЦ "Леонардо" в Києві, нібито раніше вживав наркотичні речовини.