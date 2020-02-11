Скандал із "русскім міром" на Київщині: головний герой озвучив свою версію

Фігурант скандалу із "русскім міром" у Центрі допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям у Київській області, Іван Проценко, спростував інформацію про свою антиукраїнську позицію та причетність до ГО "Зелена лампа".

Ще у січні в мережі Facebook керівниця Центру Світлана Шеповалова поширила дані про те, що у їхньому офісі нібито хотіли розмістити представників вказаної ГО, серед яких – люди, що виступали проти Майдану у 2014 році. Мова йшла і про Проценка. Чоловік у коментарі OBOZREVATEL відзначив, що Шеповалова навіть не звернулася до нього, аби підтвердити або спростувати інформацію.

"Особисто мене в даній ситуації показано як представника "русского міра", яким я вже давно не є. Я неодноразово казав, що змінив свою позицію, вибачався та говорив, що мені соромно за те, що колись робив. Вже кілька років я "стою" на проукраїнських позиціях", – відзначив Проценко.

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За його словами, незважаючи на те, що на сайті "Миротворця" є інформація про його колишню пропагандистську діяльність, там ж розміщене і посилання на відео із роз'ясненням ситуації та вибаченнями.

"У 2014 році я справді виступав проти Майдану. Були два основні меседжі: не знищувати історичний центр столиці та розмовляти один з одним, щоб не допустити розколу в суспільстві, щоб не виникла громадянська війна і Україна не поділилася на шматки. Мене чомусь почали приписувати до Антимайдану, що був в Маріїнському парку, називати його лідером, хоча до них відношення ми не мали", – додав чоловік.

"Та ГО, яка зараз називається "Зелена лампа", створювалося в 2014 році під назвою "Кияни за чисте місто". Метою було підтримання порядку на вулицях Києва. Його дійсно створював я та Олександр Потьомкін. З 2014 року ми не спілкувалися, і від третіх осіб я у 2016 році дізнався, що мене було виключено з керівництва "Кияни за чисте місто", – пояснив він.

Після "скандалу", який спалахнув у мережі Проценко зв'язався із Потьомкіним. Так, за словами другого, "Зелена лампа" лише хотіла розмістити дитячі роботи у Центрі допомоги учасникам АТО, бо в офісі ГО не було на це місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі поширилась інформація про те, що Центр допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям у Київській області нібито змусили розмістити у своєму офісі представників ГО "Зелена лампа", представниками якої є люди, що виступали проти Майдану в 2014 році.

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