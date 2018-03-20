"Сім'я в небезпеці": син убитої під Києвом підприємниці попросив охорону

Син жорстоко вбитої під Києвом багатодітній матері-одиночки Микита Гордєєв вважає, що його сім'я перебуває в небезпеці, і попросив поліцію надати йому охорону.

Хлопець розповів, які події передували злочину, повідомляють " Факти ".

"Я подав заяву в поліцію про надання мені охорони. Знаю, на що здатні ці люди і розумію, що моя сім'я в небезпеці. Якщо зі мною щось трапиться, знайте: це справа рук людей, які стоять за вбивством мами. У тому , що саме Алла і її син організували вбивство, я впевнений на сто відсотків і зроблю все для того, щоб ці люди були покарані за всією суворістю закону ", - сказав він.

За словами Микити, жінка, яка замовила вбивство, і його мама були бізнес-партнером. У них була автомийка, яка приносила непоганий прибуток.

"Раніше у них були хороші відносини. Вони навіть стали кумами: чоловік Алли хрестив мою сестричку Софійку. Тепер вже розумію, що ці люди просто втиралися в довіру до нашої сім'ї", - говорить Микита Гордєєв.

Хлопець також заявив, що його вітчим Андрій помер не своєю смертю.

"Його отруїли. Хто це зробив, досі не відомо. В той день Андрій зробив вигідну угоду, вдало продав нерухомість. Подзвонив мамі і повідомив, що їде додому. Але не приїхав - пропав. Мама шукала його кілька тижнів, але безрезультатно. потім їй повідомили про його смерть. Причина - отруєння невідомою речовиною. Швидше за все, по дорозі додому його хтось перехопив. Можливо, його покликали на зустріч і там щось йому підсипали ... Вбивць Андрія так і не знайшли. Але відразу після його смерті з автомийки зник його новий BMW X5. Там є камери відео спос я, але саме в той день вони чомусь не працювали. Коли, поховавши чоловіка, мама приїхала на мийку, Алла заявила їй: "Ти тут ніхто". Алла її вигнала, хоча мама володіла половиною цього підприємства! ", - розповів Микита .

Як повідомляв "Обозреватель", вбивство сталося 13 березняв Фастові Київської області. 43-річної багатодітної матері-одиначки Лілії Гордєєвій завдали 24 ножових поранення біля дитячого садка. Лілія знайшла в собі сили добігти до лікарні , але втратила багато крові, і лікарі не змогли її врятувати.

Вбивство жінки замовила бізнес-партнер її загиблого чоловіка - 54-річна підприємниця і її 21-річний син. Виконавці злочину - 42-річний працівник мийки та його 21-річний син (який, поки батько наносив жінці удари ножем, чекав його в машині ). Всі четверо підозрюваних затримані.