Силовик на смерть збив жінку в Києві: подробиці кривавої ДТП

У Києві начальник одного з відділів Управління державної охорони України на смерть збив жінку на нерегульованому пішохідному переході.

Аварія трапилась, коли водій Skoda здавав назад, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

На сьогоднішній день правоохоронцю повідомлено про підозру. Відповідно до ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху) йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Відзначимо, що аварія трапилась на Лісовому масиві 8 грудня. За попередньою інформацією, водій рухався заднім ходом, щоб запарковаться. Він не помітив 72-річну жінку, яка як раз йшла по "зебрі". Постраждала вдарилася головою і загинула на місці.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві 21-річний водій Lexus зіткнувся з автомобілем таксі. Загинув таксист і його пасажир. Водієві представницького авто загрожує до 10 років позбавлення волі.

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