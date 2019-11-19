Сіла в таксі й не повернулася додому: в Києві за загадкових обставин зникла дівчина

У Києві 17 листопада за загадкових обставин зникла 24-річна дівчина Владислава Кірсанова.

Вона разом з подругою близько 1:30 сіла в таксі. Про це повідомили на сторінці "Троєщина FB" в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Дівчата прямували з L'Kafa Cafe (ТРЦ РайON) додому, але до пункту призначення дісталася лише подруга зниклої.

У Києві за загадкових обставин зникла дівчина Facebook/Троєщина FB

"Зникла дівчина, вчора близько 1:30 з подругою сіла в таксі від L'Kafa (в ТРЦ Район), подругу довезли додому, а її – ні. Кірсанова Владислава, 24 роки", – йдеться в повідомленні.

Дівчина була одягнена в штани, сіру толстовку і чорний пуховик. Також в коментарях під дописом кияни додали, що телефон зниклої був відключений.

"Дівчина викликала таксі, а телефон – відключений", "І телефон її не в мережі зараз", – написали вони.

У Києві 17 листопада за загадкових обставин зникла 24-річна дівчина Владислава Кірсанова Facebook/Троєщина FB

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві після поїздки в таксі Uber зник чоловік Сергій Литвинов. Востаннє він виходив на зв'язок 25 серпня, коли сів в викликане ним авто в районі Виноградаря.

У Дніпрі знайшли тіло зниклого Литвинова. Він наклав на себе руки.

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