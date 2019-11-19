Головна Новини
19 листопада • оновлено в 11:28
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Сіла в таксі й не повернулася додому: в Києві за загадкових обставин зникла дівчина

1.1т
Читати матеріал російською

У Києві 17 листопада за загадкових обставин зникла 24-річна дівчина Владислава Кірсанова.

Вона разом з подругою близько 1:30 сіла в таксі. Про це повідомили на сторінці "Троєщина FB" в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Дівчата прямували з L'Kafa Cafe (ТРЦ РайON) додому, але до пункту призначення дісталася лише подруга зниклої.

У Києві за загадкових обставин зникла дівчина

У Києві за загадкових обставин зникла дівчина

Facebook/Троєщина FB

"Зникла дівчина, вчора близько 1:30 з подругою сіла в таксі від L'Kafa (в ТРЦ Район), подругу довезли додому, а її – ні. Кірсанова Владислава, 24 роки", – йдеться в повідомленні.

Новини
"Убив і підпалив": під Києвом жорстоко розправилися з водієм Uber

Дівчина була одягнена в штани, сіру толстовку і чорний пуховик. Також в коментарях під дописом кияни додали, що телефон зниклої був відключений.

"Дівчина викликала таксі, а телефон – відключений", "І телефон її не в мережі зараз", – написали вони.

У Києві 17 листопада за загадкових обставин зникла 24-річна дівчина Владислава Кірсанова

У Києві 17 листопада за загадкових обставин зникла 24-річна дівчина Владислава Кірсанова

Facebook/Троєщина FB

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги