"Схопили і заламали руки": у Києві працівники відомого ТРЦ втрапили у гучний скандал

В Оболонському районі Києва працівники ТРЦ Dream Town втрапили у гучний скандал. Охоронці нібито схопили відвідувача і заламали йому руки. Свої дії вони виправдали тим, що чоловік, мовляв, "намагався вкрасти кросівки".

Про ситуацію повідомили очевидці на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі з'явилися відповідні відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На початку першого ролика видно, як відвідувач і двоє охоронців "зчепилися" біля вхідних дверей. Пізніше чоловік уже лежав на землі, схоплений працівниками ТРЦ – охоронців побільшало. А на наступному відео відвідувача, який голосно кричав, тягли підлогою одного з магазинів просто до підсобного приміщення.

У Києві працівники відомого ТРЦ втрапили у скандал Скріншот

Очевидцям працівники ТРЦ сказали, що чоловік нібито намагався вкрасти кросівки, а пізніше заборонили знімати ситуацію на відео.

"Йшла сьогодні (3 вересня. – Ред.) у ТРЦ Dream Town, почула крики, вирішила підійти і дізнатися, в чому справа. Підійшла ближче і побачила, як охоронці магазину "заламували" молодика, як вони мені пояснили, він намагався вкрасти кросівки. Закінчилося це тим, що його занесли до підсобного приміщення, а мені заборонили знімати", – написала свідок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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