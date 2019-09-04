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4 вересня • оновлено в 10:32
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/ Кримінал

"Схопили і заламали руки": у Києві працівники відомого ТРЦ втрапили у гучний скандал

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В Оболонському районі Києва працівники ТРЦ Dream Town втрапили у гучний скандал. Охоронці нібито схопили відвідувача і заламали йому руки. Свої дії вони виправдали тим, що чоловік, мовляв, "намагався вкрасти кросівки".

Про ситуацію повідомили очевидці на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі з'явилися відповідні відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На початку першого ролика видно, як відвідувач і двоє охоронців "зчепилися" біля вхідних дверей. Пізніше чоловік уже лежав на землі, схоплений працівниками ТРЦ – охоронців побільшало. А на наступному відео відвідувача, який голосно кричав, тягли підлогою одного з магазинів просто до підсобного приміщення.

У Києві працівники відомого ТРЦ втрапили у скандал

У Києві працівники відомого ТРЦ втрапили у скандал

Скріншот

Очевидцям працівники ТРЦ сказали, що чоловік нібито намагався вкрасти кросівки, а пізніше заборонили знімати ситуацію на відео.

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"Йшла сьогодні (3 вересня. – Ред.) у ТРЦ Dream Town, почула крики, вирішила підійти і дізнатися, в чому справа. Підійшла ближче і побачила, як охоронці магазину "заламували" молодика, як вони мені пояснили, він намагався вкрасти кросівки. Закінчилося це тим, що його занесли до підсобного приміщення, а мені заборонили знімати", – написала свідок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У місті Буча Київської області магазин відомої мережі "Еко маркет", що розташований поруч із кінорозважальним комплексом "Акваріус", втрапив у гучний скандал. У мережі люди звинуватили його у продажу зіпсованих продуктів.

  • У Києві супермаркет відомої мережі "Metro" звинуватили у продажу щоденників для школярів із картою України без окупованого Росією Криму. Пресслужба магазину запевнила, що товар до ТЦ принесла третя особа, адже він уже знятий з продажу.

  • У київському ТЦ "Аркадія", на вулиці Борщагівській 154а, спалахнув скандал через українську мову. Працівницю кафе "Інтеграл кава" звинуватили в тому, що вона навідріз відмовилася розмовляти державною мовою, а потім і обслуговувати клієнта.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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