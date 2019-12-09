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9 грудня • оновлено в 14:49
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Школяр випав із вікна 10 поверху в Києві: моторошні фото й відео

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У понеділок, 9 грудня, в Шевченківському районі Києва, на вулиці Орловська, 15, з вікна багатоповерхівки випав підліток. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці.

Інцидент трапився приблизно о 12:05. Про нього заявила бабуся загиблого, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За словами поліцейських, підлітку – 14 років. Він випав із вікна 10 поверху 16-поверхового будинку. Коли прибули лікарі, то школяр вже був мертвим.

Школяр випав із вікна 10 поверху в Києві

Школяр випав із вікна 10 поверху в Києві

Інформатор

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У Шевченківському районі Києва, на вулиці Орловська, 15, з вікна багатоповерхівки випав підліток

У Шевченківському районі Києва, на вулиці Орловська, 15, з вікна багатоповерхівки випав підліток

Інформатор

Від отриманих травм хлопчик загинув на місці

Від отриманих травм хлопчик загинув на місці

Інформатор

Школяру було лише 14 років

Школяру було лише 14 років

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Голосіївському районі Києва, на вулиці Михайла Ломоносова, внаслідок падіння з вікна будинку загинула неповнолітня дівчинка. Особу загиблої встановили. Їй було 14 років.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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