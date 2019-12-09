У понеділок, 9 грудня, в Шевченківському районі Києва, на вулиці Орловська, 15, з вікна багатоповерхівки випав підліток. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці.

Інцидент трапився приблизно о 12:05. Про нього заявила бабуся загиблого, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За словами поліцейських, підлітку – 14 років. Він випав із вікна 10 поверху 16-поверхового будинку. Коли прибули лікарі, то школяр вже був мертвим.

Школяр випав із вікна 10 поверху в Києві Інформатор

У Шевченківському районі Києва, на вулиці Орловська, 15, з вікна багатоповерхівки випав підліток Інформатор

Від отриманих травм хлопчик загинув на місці Інформатор

Школяру було лише 14 років Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Голосіївському районі Києва, на вулиці Михайла Ломоносова, внаслідок падіння з вікна будинку загинула неповнолітня дівчинка. Особу загиблої встановили. Їй було 14 років.

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