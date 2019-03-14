"Схема з 90-х!" У Києві активізувалися валютні шахраї

У Києві викрили шахрая, який обманює касирів у пунктах обміну валют. Він купує долари, а потім "заламує" і ховає частину купюр.
Відеозапис схеми опублікували у групі "Київ Оперативний" у Facebook. На записі видно, що чоловік нібито перераховує гроші, а сам в цей час ховає кілька купюр у долоні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Купив долари у пункті обміну валют на Оболоні. Потім дуже люб'язно умовив касира поміняти частину обміняних грошей дрібними купюрами. Поки дівчина шукала — підім'яв частину купюр. У підсумку — мінус $500", — пояснили очевидці.
Валютний шахрай
Скріншот "Київ Оперативний"
Повідомляється також, що цього ж шахрая за аналогічним злочином помічали і в інших районах Києва.
У коментарях до посту користувачі зазначили, що цю схему шахраї використовували ще багато років тому.
"Цей трюк із заламуванням купюр відомий ще з 90-х. І треба включити в кожен тренінг для працівників фінансових установ, як наочний посібник", — написав Артем Попов.
Як писав OBOZREVATEL, у Києві шахрай з підробленими документами здавав чужу квартиру в оренду одночасно кільком людям. Після отримання грошей від всіх "квартирантів" він зник.
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