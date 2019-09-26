"Секс, благання і дитячий крик": Київ розбурхала дивна історія

У мережі з'явилася дивна історія про сім'ю, яка жила в одному з будинків у Києві. Пару звинуватили у насильницьких діях щодо їхньої маленької дитини. Але пізніше користувачі засумнівалися у правдивості ситуації.

Про крики дівчинки під "звуки, характерні для сексу" написала мешканка будинку, в якому проживала сім'я, Катерина Кримська на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За її словами, пара з дитиною, яка винайняла квартиру в будинку, вела потаємний спосіб життя, а сусіди почали помічати дитячий крик із проханнями і благанням щось припинити.

Київ розбурхала дивна історія про сім'ю. Ілюстрація

"Деякий час тому у моєму будинку винайняли квартиру люди з маленькою дитиною, дівчинкою... Усе літо, майже щоночі з квартири багато сусідів, і я (проживаю на кілька поверхів вище) зокрема, чули істеричний дитячий крик із благанням і проханнями щось припинити", – прокоментувала вона.

Кримська додала, що, коли у двері хтось стукав або дзвонив, сім'я робила вигляд, що "нікого немає вдома", а крики припинялися.

"В одну з таких ночей, коли дитячі благання про допомогу відбувалися під звуки, характерні для заняття сексом, викликали поліцію. Ніхто не приїхав", – написала вона.

За словами Кримської, вона написала заяву в Оболонське відділення поліції, правоохоронці прийшли, але чоловік не впустив їх до квартири. Сусідка пари, посилаючись на слова вахтерки, зазначила, що пізніше жінка з дівчинкою залишили помешкання. А Кримська нібито отримала відповідь з поліції (вона надала у мережі документ). Жінку обурила відповідь правоохоронців.

"Сім'я з високим рівнем життя, нічого негативного ніхто про них сказати не може. Громадянин... пояснив, що крики, які іноді чули сусіди, були наслідком того, що у його малолітньої дочки різалися зуби і час від часу була алергія. Насильства щодо дитини ані він, ані його дружина не вчиняли", – йшлося у повідомленні.

Незважаючи на фото і відео, у мережі користувачі засумнівалися у правдивості історії. Також характерно, що Кримська не вказала адреси будинку у своєму пості і не відповіла на запитання людей.

"Маячня. А піти і запитати, чому дитина плаче не судилося, чи люди зовсім не виходили з квартири? Дитина могла кричати елементарно, тому що хвора. Все дуже незрозуміло, дуже. І поліція приїздить в усіх випадках, не буває такого, що не приїхали", "Просто дивно, що 7 серпня – дата відповіді поліції, а сьогодні кінець вересня, більше місяця вона вирішувала писати чи ні в Інстаграм? І відповідь поліцією швидко не дається, мабуть, це відбувалося все у липні, чому опублікувала пост тільки зараз? Якщо відбувалося, а не вигадка", – зазначили користувачі.

Пізніше в поліції OBOZREVATEL повідомили, що інформація, опублікована у мережі, не відповідає дійсності.

Пост у мережі Instagram Катерини Кримської

Пост у мережі Instagram Катерини Кримської

Пост у мережі Instagram Катерини Кримської

Документ Instagram Катерини Кримської

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

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