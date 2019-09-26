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27 вересня • оновлено в 19:08
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"Секс, благання і дитячий крик": Київ розбурхала дивна історія

39.3т Читати матеріал російською

У мережі з'явилася дивна історія про сім'ю, яка жила в одному з будинків у Києві. Пару звинуватили у насильницьких діях щодо їхньої маленької дитини. Але пізніше користувачі засумнівалися у правдивості ситуації.

Про крики дівчинки під "звуки, характерні для сексу" написала мешканка будинку, в якому проживала сім'я, Катерина Кримська на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За її словами, пара з дитиною, яка винайняла квартиру в будинку, вела потаємний спосіб життя, а сусіди почали помічати дитячий крик із проханнями і благанням щось припинити.

Київ розбурхала дивна історія про сім'ю. Ілюстрація

Київ розбурхала дивна історія про сім'ю. Ілюстрація

"Деякий час тому у моєму будинку винайняли квартиру люди з маленькою дитиною, дівчинкою... Усе літо, майже щоночі з квартири багато сусідів, і я (проживаю на кілька поверхів вище) зокрема, чули істеричний дитячий крик із благанням і проханнями щось припинити", – прокоментувала вона.

Кримська додала, що, коли у двері хтось стукав або дзвонив, сім'я робила вигляд, що "нікого немає вдома", а крики припинялися.

"В одну з таких ночей, коли дитячі благання про допомогу відбувалися під звуки, характерні для заняття сексом, викликали поліцію. Ніхто не приїхав", – написала вона.

За словами Кримської, вона написала заяву в Оболонське відділення поліції, правоохоронці прийшли, але чоловік не впустив їх до квартири. Сусідка пари, посилаючись на слова вахтерки, зазначила, що пізніше жінка з дівчинкою залишили помешкання. А Кримська нібито отримала відповідь з поліції (вона надала у мережі документ). Жінку обурила відповідь правоохоронців.

"Сім'я з високим рівнем життя, нічого негативного ніхто про них сказати не може. Громадянин... пояснив, що крики, які іноді чули сусіди, були наслідком того, що у його малолітньої дочки різалися зуби і час від часу була алергія. Насильства щодо дитини ані він, ані його дружина не вчиняли", – йшлося у повідомленні.

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Незважаючи на фото і відео, у мережі користувачі засумнівалися у правдивості історії. Також характерно, що Кримська не вказала адреси будинку у своєму пості і не відповіла на запитання людей.

"Маячня. А піти і запитати, чому дитина плаче не судилося, чи люди зовсім не виходили з квартири? Дитина могла кричати елементарно, тому що хвора. Все дуже незрозуміло, дуже. І поліція приїздить в усіх випадках, не буває такого, що не приїхали", "Просто дивно, що 7 серпня – дата відповіді поліції, а сьогодні кінець вересня, більше місяця вона вирішувала писати чи ні в Інстаграм? І відповідь поліцією швидко не дається, мабуть, це відбувалося все у липні, чому опублікувала пост тільки зараз? Якщо відбувалося, а не вигадка", – зазначили користувачі.

Пізніше в поліції OBOZREVATEL повідомили, що інформація, опублікована у мережі, не відповідає дійсності.

Пост у мережі

Пост у мережі

Instagram Катерини Кримської

Пост у мережі

Пост у мережі

Instagram Катерини Кримської

Пост у мережі

Пост у мережі

Instagram Катерини Кримської

Документ

Документ

Instagram Катерини Кримської

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
зґвалтування насильство насилля в сім'ї дитина
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение наших украинских граждан, как это ни ужасно, приобретает характер необратимой пандемии.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Украина - родина педофилов …. тут много факторов это и то что нищая Украина стала Мекой для паломничества педофилов с запада и родители становятся сутенерами своих юных детей и то что родители вынуждены годами работать за границей бросая своих детей на попечительство престарелых бабушек которые физически не могут оградить своих внуков от педофилов и беззаконие которое просто поглотила майдановскую Украину ...
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Bладимир Ильич, круто- в мавзолей wi-if провели. Давно ли?)
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