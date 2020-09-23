Самогубства у лікарні для хворих на COVID-19 у Києві: у прокуратурі розповіли подробиці

З одного вікна столичної лікарні для хворих на коронавірус, але з різницею у кілька днів, вистрибнули два чоловіки
Прокуратура порушила кримінальні справи за статтею "Самогубство"
Чи мають трагедії стосунок до COVID-19 – нині невідомо
Прокуратура Києва порушила кримінальні справи за фактом двох самогубств у столичній лікарні №4, у якій перебувають хворі на коронавірус.
Про це повідомляє "ТСН". Зазначимо, що трагедії трапилися напередодні – із одного вікна лікарні з різницею у два дні випали два чоловіки. Йдеться про Київську міську клінічну лікарню №4, але, чи мають самогубства стосунок до COVID-19, нині невідомо: ані в медзакладі, ані в поліції цього не коментують.
У прокуратурі пояснили, що не можуть розголошувати подробиці слідства. Водночас, за словами правоохоронців, обидва випадки розслідуватимуть за статтею "Самогубство".
"Нині слідчі поліції допитують персонал і пацієнтів цієї лікарні. За яких обставин на території однієї лікарні, за такий проміжок часу... Це такі події надзвичайні. Тому і у місцевій прокуратурі, і в прокуратурі міста Києва нині взяли це розслідування на контроль", – прокоментувала речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
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