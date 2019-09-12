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12 вересня • оновлено в 14:39
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/ Кримінал

Розшукувався Інтерполом: у Києві затримали терориста

1.7т Читати матеріал російською

У Києві працівники Служби безпеки України затримали громадянина однієї з країн Центральної Азії, який перебував у міжнародному розшуку з ініціативу Інтерполу за вчинення особливо тяжкого злочину.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець незаконно прибув на територію України, написала пресслужба СБУ.

Він переховувався від кримінальної відповідальності через причетність до діяльності міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

У Києві затримали терориста

У Києві затримали терориста

Чоловік, якого затримав суд, перебуватиме під тимчасовим арештом терміном 40 діб до моменту надходження запиту про його видачу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області співробітники Служби безпеки України затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол у зв'язку з терористичною діяльністю в Сирії.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
тероризм
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Отпустят ! Он докажет ,что воевал на Донбассе в составе всу!
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Так наша Украина постепенно становится убежищем для международного терроризма. ((
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну а где ж ему было прятаться, как не в стране-агрессоре против собственных граждан. Как дома себя чувствовал.
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