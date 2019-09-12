Розшукувався Інтерполом: у Києві затримали терориста

У Києві працівники Служби безпеки України затримали громадянина однієї з країн Центральної Азії, який перебував у міжнародному розшуку з ініціативу Інтерполу за вчинення особливо тяжкого злочину.
Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець незаконно прибув на територію України, написала пресслужба СБУ.
Він переховувався від кримінальної відповідальності через причетність до діяльності міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".
У Києві затримали терориста
Чоловік, якого затримав суд, перебуватиме під тимчасовим арештом терміном 40 діб до моменту надходження запиту про його видачу.
Прокуратура розпочала процедуру екстрадиційної перевірки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області співробітники Служби безпеки України затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол у зв'язку з терористичною діяльністю в Сирії.
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