Розрізав собі живіт: у Києві в залі суду трапилася кривава НП

У Києві в будівлі суду під час засідання арештант спробував закінчити життя самогубством. Він розрізав собі живіт, проте отримана травма серйозної загрози не становила.

Інцидент відбувся в Києво-Святошинському суді, пише LB.ua з посиланням на власні джерела. Заарештованим виявився громадянин Молдови, якого звинувачують у замаху на вбивство і розбійному нападі.

"Таким чином він намагався зірвати судове засідання, де планувалося продовжити йому запобіжний захід", – пояснили працівники суду.

Чоловіка з пораненнями госпіталізували, а арешт продовжили до 11 травня. Також відомо, що крім нього фігурантами розслідування були ще двоє підозрюваних.

Києво-Святошинський суд Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 12 березня невідомі обстріляли будівлю Голосіївського суду. Вогонь вівся по стінах і вікнах другого і третього поверхів будівлі з тильного боку і був направлений в сторону кабінетів суддів.

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