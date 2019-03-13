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/Кримінал

Розрізав собі живіт: у Києві в залі суду трапилася кривава НП

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У Києві в будівлі суду під час засідання арештант спробував закінчити життя самогубством. Він розрізав собі живіт, проте отримана травма серйозної загрози не становила.

Інцидент відбувся в Києво-Святошинському суді, пише LB.ua з посиланням на власні джерела. Заарештованим виявився громадянин Молдови, якого звинувачують у замаху на вбивство і розбійному нападі.

"Таким чином він намагався зірвати судове засідання, де планувалося продовжити йому запобіжний захід", – пояснили працівники суду.

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Чоловіка з пораненнями госпіталізували, а арешт продовжили до 11 травня. Також відомо, що крім нього фігурантами розслідування були ще двоє підозрюваних.

Києво-Святошинський суд

Києво-Святошинський суд

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Як писав OBOZREVATEL, у Києві 12 березня невідомі обстріляли будівлю Голосіївського суду. Вогонь вівся по стінах і вікнах другого і третього поверхів будівлі з тильного боку і був направлений в сторону кабінетів суддів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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