Розплатилися життям: на Київщині спалахнула масштабна пожежа

У вівторок, 3 вересня, в селі Бзів Баришівського району Київської області, на вулиці Святомиколаївській, загорілася господарська будівля та літня кухня. В пожежі постраждали жінка й чоловік, які наступного дня померли від отриманих опіків.
Як повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області на своїй сторінці у Facebook, о 16:13 до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району надійшло повідомлення про займання. На місце НП направили рятувальників.
Вони встановили, що вогонь повністю охопив господарчу будівлю і поширився на літню кухню.
На Київщині спалахнула масштабна пожежа
ГУ ДСНС України у Київській області
Внаслідок пожежі термічні опіки 95% тіла отримали жінка, 1949 року народження, та чоловік, 1954 року народження. Їх госпіталізували до Баришівської районної лікарні. Наступного дня обоє потерпілих померли.
Причиною пожежі, за попередніми даними, було необережне поводження з вогнем під час спалювання сухої рослинності.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, на вул. Бережанській, 15, спалахнула масштабна пожежа в новобудові вдень 31 серпня. Перед цим, 30 серпня, в Дарницькому районі міста, на вулиці Миколи Хвильового, 1, загорілося складське приміщення.
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