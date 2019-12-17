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17 грудня • оновлено в 12:49
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/ Кримінал

Розкрали $15 млн із бюджету: у Києві посадовців спіймали на військовій оборудці

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У Києві співробітники Служби безпеки України викрили багатомільйонній оборудці з обладнанням для військових керівництво одного з державних підприємств.

Зокрема, чиновники придбали комплектуючі сумнівної якості для потреб української військової авіації. Про це повідомляється на Facebook-сторінці СБУ.

Зазначається, що посадовці організували схему з розкрадання коштів державного бюджету, призначених для потреб Збройних сил України. Вони придбали у представників комерційної структури застаріле й підроблене обладнання для ремонту військових літаків.

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СБУ викрила посадовців на оборудці з військовим обладнанням

СБУ викрила посадовців на оборудці з військовим обладнанням

Facebook/СБУ

Водночас закупівлю продукції, зокрема технологічних складових систем життєзабезпечення, вони здійснювали за завищеними цінами, а оформлювали її як нову.

Керівництво ДП придбало застаріле й підроблене обладнання

Керівництво ДП придбало застаріле й підроблене обладнання

Facebook/СБУ

"Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у службових приміщеннях держустанови контрафактні та застарілі комплектуючі до авіаційної техніки на суму понад 15 мільйонів гривень. Варто зауважити, що використання виявленого обладнання сумнівної якості для обслуговування військових літаків створювало передумови до виникнення надзвичайних ситуацій", – йдеться у повідомленні СБУ.

Воно призначалося для ремонту військових літаків

Воно призначалося для ремонту військових літаків

Facebook/СБУ

Як додали у силовому відомстві, в межах кримінального провадження за ч. 5. ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вказаної оборудки.

Закупівлю здійснювали за завищеними цінами

Закупівлю здійснювали за завищеними цінами

Facebook/СБУ

Водночас оформлювали її як нову

Водночас оформлювали її як нову

Facebook/СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Буковини, колишній військовослужбовець-контрактник однієї з частин Збройних Сил України, продавав зброю та боєприпаси, вивезені із району проведення Операції об’єднаних сил.

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Автор
Марта Рок
Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
розслідування бюджет Служба безпеки України затримання літак воєнна техніка
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Voloshin Oleg
Voloshin Oleg
как хочется богатства ,твари,накормить бабками так что бы с жопы лезло
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