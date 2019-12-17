Розкрали $15 млн із бюджету: у Києві посадовців спіймали на військовій оборудці

У Києві співробітники Служби безпеки України викрили багатомільйонній оборудці з обладнанням для військових керівництво одного з державних підприємств.

Зокрема, чиновники придбали комплектуючі сумнівної якості для потреб української військової авіації. Про це повідомляється на Facebook-сторінці СБУ.

Зазначається, що посадовці організували схему з розкрадання коштів державного бюджету, призначених для потреб Збройних сил України. Вони придбали у представників комерційної структури застаріле й підроблене обладнання для ремонту військових літаків.

СБУ викрила посадовців на оборудці з військовим обладнанням Facebook/СБУ

Водночас закупівлю продукції, зокрема технологічних складових систем життєзабезпечення, вони здійснювали за завищеними цінами, а оформлювали її як нову.

Керівництво ДП придбало застаріле й підроблене обладнання Facebook/СБУ

"Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у службових приміщеннях держустанови контрафактні та застарілі комплектуючі до авіаційної техніки на суму понад 15 мільйонів гривень. Варто зауважити, що використання виявленого обладнання сумнівної якості для обслуговування військових літаків створювало передумови до виникнення надзвичайних ситуацій", – йдеться у повідомленні СБУ.

Воно призначалося для ремонту військових літаків Facebook/СБУ

Як додали у силовому відомстві, в межах кримінального провадження за ч. 5. ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вказаної оборудки.

Закупівлю здійснювали за завищеними цінами Facebook/СБУ

Водночас оформлювали її як нову Facebook/СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Буковини, колишній військовослужбовець-контрактник однієї з частин Збройних Сил України, продавав зброю та боєприпаси, вивезені із району проведення Операції об’єднаних сил.

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