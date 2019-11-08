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8 листопада • оновлено в 21:22
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"Розчавило легені": у Києві у страшній ДТП загинула 21-річна дівчина. Фото 18+

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У Києві в Голосіївському районі на вул. Заболотного 8 листопада у страшній ДТП загинула 21-річна дівчина.

Вона була за кермом автомобіля Skoda, який зіткнувся з вантажівкою DAF, передає "Київ Оперативний". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що обставини аварії встановлюються.

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У ДТП в Києві загинула 21-річна Ольга

У ДТП в Києві загинула 21-річна Ольга

За словами патруля, який прибув через 3 хв після аварії, дівчина на той момент ще була жива, їй розчавило грудну клітку і легені.

"Вантажівка від'їхала назад, але витягти її не вийшло. Через 2 хвилини вона перестала дихати. "Швидка" була через 6 хв. Залишалося лише констатувати смерть", – написав на своїй сторінці в Facebook блогер Влад Антонов.

"Розчавило легені": у Києві у страшній ДТП загинула 21-річна дівчина. Фото 18+
"Розчавило легені": у Києві у страшній ДТП загинула 21-річна дівчина. Фото 18+
"Розчавило легені": у Києві у страшній ДТП загинула 21-річна дівчина. Фото 18+
"Розчавило легені": у Києві у страшній ДТП загинула 21-річна дівчина. Фото 18+
"Розчавило легені": у Києві у страшній ДТП загинула 21-річна дівчина. Фото 18+
"Розчавило легені": у Києві у страшній ДТП загинула 21-річна дівчина. Фото 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві дівчина за півгодини потрапила одразу у дві аварії. Вона пояснила це тим, що нібито тільки у той день отримала водійські права.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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