Розбили голову: в Києві жорстоко побили заступника голови КМДА

У Києві пізно ввечері 17 вересня напали на заступника голови КМДА Володимира Слончака.

Чоловіка побили в під'їзді будинку №16-в по вул. Митрополита Липківського. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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У Слончака діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої голови.

Хто побив заступника голови КМДА, наразі невідомо.

Володимир Слончак побитий NewsOne

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-депутат побив сільського голову і погрожував його вбити. Нападника оголосили в розшук.

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