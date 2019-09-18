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18 вересня • оновлено в 09:19
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/ Кримінал

Розбили голову: в Києві жорстоко побили заступника голови КМДА

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У Києві пізно ввечері 17 вересня напали на заступника голови КМДА Володимира Слончака.

Чоловіка побили в під'їзді будинку №16-в по вул. Митрополита Липківського. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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У Слончака діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої голови.

Хто побив заступника голови КМДА, наразі невідомо.

Володимир Слончак побитий

Володимир Слончак побитий

NewsOne

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-депутат побив сільського голову і погрожував його вбити. Нападника оголосили в розшук.

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Україна Київ
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ниже скотина с расеи пишет. Смотрите на этих скотов! Я стал расеян здесь звать животными - и вот уже ничтожество с паРРаши лапти переобуло ))) Скоты! Рассеяны! Вы - тупое, ублюдочное стадо одичалого быдла! Вы даже не "норот". Вы - тупой норот! Плагиат, тупые Кацaпы, это признак слабоумия! (с)
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Страна ...населена одними животными...Украинцы посмотрите нейтрально...во что вы превратились
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сироткин Андрюха, быдлo - плагиат признак слабоумия! Животное это ты. Как и любой Кацaп! Именно ты и твоя свора одичалого кацaпья, напав на Украину, подняли волну агрессии. Именно такая мрвзь, как русские - поднимают волны агрессии по всему миру.
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