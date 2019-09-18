Розбили голову: в Києві жорстоко побили заступника голови КМДА

У Києві пізно ввечері 17 вересня напали на заступника голови КМДА Володимира Слончака.
Чоловіка побили в під'їзді будинку №16-в по вул. Митрополита Липківського. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
У Слончака діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої голови.
Хто побив заступника голови КМДА, наразі невідомо.
Володимир Слончак побитий
NewsOne
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-депутат побив сільського голову і погрожував його вбити. Нападника оголосили в розшук.
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