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30 січня • оновлено в 11:45
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"Росія – наш партнер": у Києві прибрали провокативні бігборди

3.1т
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У Києві в ніч на 30 січня прибрали незаконно розміщені провокативні рекламні бігборди із текстом російською мовою: "Росія – наш головний стратегічний партнер". Їхнє авторство було приписано бізнесмену Олегу Катющенку, фото якого також розмістили на банерах.

Незаконні бігборди ліквідували працівники КП "Київреклама" та КП "Муніципальна охорона". Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, написала пресслужба КМДА на своєму сайті (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Мондриївський наголосив, що оператори зовнішньої реклами не надавали згоду на розміщення таких банерів, тобто це було здійснено піратським способом. За його словами, правоохоронці вже почали з'ясовувати, хто і для чого виготовив та розклеїв проросійську рекламу.

У Києві прибрали провокативні бігборди

У Києві прибрали провокативні бігборди

Сайт КМДА

Так, було прибрано дев'ять незаконних наклейок з п'яти бігбордів. Заступник голови КМДА наголосив, що комунальні служби повністю контролюють ситуацію в місті, а КП "Київреклама" інспектує вулиці та перевіряє ймовірну наявність провокативної реклами.

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У Києві помітили провокативні бігборди

У Києві помітили провокативні бігборди

Facebook/Олександр Гром

У Києві прибрали провокативні бігборди

У Києві прибрали провокативні бігборди

Сайт КМДА

У Києві прибрали провокативні бігборди

У Києві прибрали провокативні бігборди

Сайт КМДА

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві 29 січня з'явилися провокаційні бігборди про партнерство України з Російською Федерацією.

  • Їхнє авторство приписали бізнесмену Олегу Катющенку, фото якого розмістили на банері з текстом російською мовою: "Росія – наш головний стратегічний партнер".

  • Вночі, після хвилі обурення місцевих жителів, комунальники приїхали зняти борди.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
От этих бордов, как от чумы, все шарахаются. Вот их истинная ценность!
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фил филька
фил филька
Украина ведет торговлю с 212 странами мира. На первом месте кто бы вы подумали?) пральна - Россия на ПЕРВОМ месте. Что не так на этих бигбордах?)))
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4
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Кор Павел
Кор Павел
Народ радос но встретил появления этих плакатов
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кор Павел, животное, ты даже гавкать на езиге не научился. Какое тyпое дерьмо!
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