"Росія – братський народ!" У центрі Києва на День Незалежності відбулася масова сутичка

У Києві в День Незалежності України, 24 серпня, відбулася масова бійка між активістами і групою проросійськи налаштованих чоловіків.

Приводом для конфлікту стали плакати з написом "Смерть Росії", які тримали активісти, написав на своїй сторінці в Facebook Вадим Балановський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

Група невідомих в агресивній формі вимагала прибрати плакат, а потім накинулася на активістів.

"Під час бійки було чути:"Росія – братський народ","Що ти мені розповідаєш, я сам і Донецька!" – поділився очевидець.

Один із нападників Facebook Вадим Балановський

Він підкреслив, що шанувальники "русского міра" наважилися напасти на українців у День Незалежності просто в центрі столиці.

Яка раіся блять шо вьі блть меліть блть pic.twitter.com/6FxYXBPm75 - Ukrainian_Handmade (@UA_Handmade) August 25, 2019

Як писав OBOZREVATEL, у селі Софіївська Борщагівка Київської області поліцейські оштрафували сім'ю, яка зробила зауваження через використання російської мови правоохоронцями в День Незалежності.

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