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"Росія – братський народ!" У центрі Києва на День Незалежності відбулася масова сутичка

8.3т Читати матеріал російською

У Києві в День Незалежності України, 24 серпня, відбулася масова бійка між активістами і групою проросійськи налаштованих чоловіків.

Приводом для конфлікту стали плакати з написом "Смерть Росії", які тримали активісти, написав на своїй сторінці в Facebook Вадим Балановський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

Група невідомих в агресивній формі вимагала прибрати плакат, а потім накинулася на активістів.

"Під час бійки було чути:"Росія – братський народ","Що ти мені розповідаєш, я сам і Донецька!" – поділився очевидець.

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Один із нападників

Один із нападників

Facebook Вадим Балановський

Він підкреслив, що шанувальники "русского міра" наважилися напасти на українців у День Незалежності просто в центрі столиці.

Як писав OBOZREVATEL, у селі Софіївська Борщагівка Київської області поліцейські оштрафували сім'ю, яка зробила зауваження через використання російської мови правоохоронцями в День Незалежності.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Golan Sim
Golan Sim
USA Washington.TOP SECRET:"..Дуже потрiбно розпалювати нацiональну ворожнечу мiж українцями та росiянами, як це вдалося на Балканах мiж хорватами та сербами. Щоб сгенерувати якомога бiльший градус ненавистi достатньо з початку розповсюдити образливi прислiв`я та анекдоти, провокацiйнi слогани та заклики до насилля. Коли послiдує зворотня реакцiя в цьому запитi, можна вчинити декiлька актiв справжнього насилля та вбивств росiян, щоб з одного боку це розлютило їх, а з другого можливо бiльш налякало. Якщо росiяни почнуть вбивати нашiх людей, то можно казати, що першочергова наша мета майже здiйснена. Корисно запускати в медiапростiр усякi чутки, неперевiренi факти, якi мусять ображати нацiональну гiднiсть з обох сторiн. Якщо з часом градус ненавистi раптом почне знижуватись, можна знову усе це повторювати, але во все бiльш образливiй та провокацiйной формi.."
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Россияне- братья ))))))) Не,люди разные ))) Кому то кобыла жена, кому то волки с шакалами братья ))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
У почитателей степы кoшкодaвa, шуxeвича, петлюpы и мaзепы...по ходу своя нация- нация свiдoмо МAHДАйнутой мpaзоты!!!
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