"Зник телефон і гаманець": у Києві викрили нахабну схему крадіжки таксистів

У Києві спалахнув скандал навколо таксиста. Водій підвіз місцевого жителя до будинку й нібито вкрав у нього гаманець і телефон, а пізніше зняв із банківської картки гроші.

Про це повідомив потерпілий, допис розмістили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. Він зазначив, що прямував разом із другом із центру.

Чоловіки довго не могли викликати таксі, але все ж "зловили" авто Daewoo (№5E37352). Водій був товариським, спочатку відвіз друга потерпілого у "Петропавлівку", а потім і його – у Софіївську Борщагівку.

Так, чоловік запитав, чи може він розрахуватися переказом на картку. Але таксист відповів, що у нього немає її, і порадив зняти гроші в банкоматі. Пізніше водій, не доїхавши декілька кілометрів до зазначеного будинку, зупинився біля АТБ і сказав: "Он банкомат, іди знімай!".

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"Я вийшов із авто, а він за мною, аля покурити. Я навіть не надав значення тому, що він біля мене вештався, думав, що просто переживає, аби я не втік (як виявилося потім, він підгледів пін)", – зазначив потерпілий.

Чоловік зняв гроші й розрахувався за поїздку, але, коли авто під'їхало до будинку потерпілого, таксист вийшов покурити і поговорити з пасажиром.

На вулиці водій постійно намагався підійти до нього, хотів показати якийсь прийом. Чоловік відштовхнув його, а той зробив вигляд, що жартує. Після цього таксист сів в авто і зник.

"Перевіривши кишені, я не виявив гаманця і телефону. Потім зрозумів, навіщо він хотів прийом показати... Через 14 хвилин після того, як той поїхав, почали надходити СМС із банку про те, що в районі Політеху з моєї картки знімають гроші", – написав чоловік.

Він зазначив, що на камерах охорони ЖК видно, що, як тільки водій під'їжджав до будинку, він вимкнув фари. Назад їхав теж без світла.

"Я практично одразу заблокував картки. Після того, як сказав охороні викликати поліцію і піднявся додому. Але на чотири хвилини запізнився. І таксист встиг зняти чималу суму (для мене)", – підсумував потерпілий.

Користувачі почали активно коментувати допис у мережі. Одні почали жартувати, а інші – писати, що історія вигадана.

"Показав прийом!", "Хороший прийом. Дякую за розповідь", "Прийом він все-таки тобі показав", "А якщо він витягнув гаманець разом із телефоном, куди ж автор почав отримувати СМС від банку через 14 хвилин?", "Гарна казка", "На казку схоже... Або не так все було", – зазначили вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві спалахнув гучний скандал навколо служби таксі Uber. Водія автомобіля звинуватили у тому, що він витратив гроші клієнта-іноземця, які той забув у салоні. Пізніше в столиці місцева жителька поскаржилася, що нібито забула у таксі Uber цінні орендовані речі, але служба не змогла нічим допомогти, а через деякий час водій повідомив, що нічого не знайшов.

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