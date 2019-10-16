"Повисло п'ять людей!" Відома телеведуча розповіла про жорстокий напад у Києві

У Києві біля Південного залізничного вокзалу 15 жовтня напали на відому українську актрису і телеведучу Руслану Писанку. Жінку хотіли пограбувати. У момент інциденту вона мало не потрапила під машину.

Актриса розповіла "Сьогодні", що після неприємної ситуації була в стані шоку та нічого не розуміла.

"Все це відбувалося поблизу Південного залізничного вокзалу Києва. У якийсь із моментів я відчула, що хтось повис позаду на моєму рюкзаку і відкрив його. Я розвернулася і побачила за собою п'ятеро людей", – підкреслила Писанка.

Руслана Писанка розповіла про жорстокий напад у Києві

Вона зазначила, що повернулася настільки різко, що впала на асфальт і "проїхала" проїжджою частиною дороги.

"На щастя, там ще не було інтенсивного руху. Інакше я могла потрапити ще й під машину", – додала телеведуча.

За її словами, весь вміст рюкзака, а це телефон, планшет, духи, висипався. Сама ж жінка отримала травми – при падінні здерла шкіру на лікті, нозі та долоні.

Актриса повідомила, що її чоловік спіймав ініціатора та почав з ним "по-чоловічому" розбиратися. Поліції під час нападу поруч не було.

"Більше того, коли чоловік проводжав мене на поїзд, ми спостерігали, як жінку намагалися пограбувати 10 осіб. Вони її обступили і почали зрізати сумку. Мій чоловік накричав на них тоді, пригрозив, після чого усі вони розбіглися", – додала Писанка.

За словами телеведучої, вона не має наміру "відпочивати" після НП.

"Артист повинен працювати. У мене така професія, що в будь-якому стані я повинна йти і займатися своєю справою", – підсумувала Писанка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на залізничному вокзалі напали на відому актрису і телеведучу Руслану Писанку. Її спробували пограбувати. Надзвичайна подія трапилася близько 6:45 у вівторок, 15 жовтня.

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