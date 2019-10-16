У Оболонському районі Києва у середу, 16 жовтня, на дитячому майданчику спіймали чоловіка, який начебто мав ніж та поводився "неадекватно".

Його затримала охоронна компанія на території ЖК "Яскравий". Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Щойно охоронною компанією Омега у ЖК "Яскравий" було затримано на дитячому майданчику невстановлену особу з ножем, яка поводила себе дуже неадекватно. Що може робити дорослий чоловік із таким ножем на дитячому майданчику?" – йдеться у дописі.

У Києві на дитячому майданчику спіймали чоловіка з ножем

Користувачі почали коментувати ситуацію та обурились такою поведінкою чоловіка. Дехто відзначив, що на зброї була наліпка з написом "Ніхто не зупинить смерть".

"Одягнути на нього намордник і посадити на ланцюг...", "Ніж перемотанний ізолентою, з наліпкою "Никто не остановит смерть". В нього "кукуня" точно не на благі справи заточена. Не привід, аби ізолювати, але якісь браслети на таких індивідумів чіпляти треба", "Може, учасник спільноти "Синій кит"? Або вже спробував наркотики, якщо такі думки і поведінка?!", "Ну, і весело там, у ЖК "Яскравий"... То будки падають, то бійки біля під'їзду, тепер персонаж з ножем гуляє!" – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2 серпня чоловік бігав вулицями і громив припарковані автомобілі. За попередньою інформацією, він був у стані наркотичного сп'яніння.

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