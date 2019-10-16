Головна Новини
16 жовтня • оновлено в 14:28
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

"Одягнути в намордник!" У Києві на дитячому майданчику спіймали "неадеквата" з величезним ножем

966 Читати матеріал російською

У Оболонському районі Києва у середу, 16 жовтня, на дитячому майданчику спіймали чоловіка, який начебто мав ніж та поводився "неадекватно".

Його затримала охоронна компанія на території ЖК "Яскравий". Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"Щойно охоронною компанією Омега у ЖК "Яскравий" було затримано на дитячому майданчику невстановлену особу з ножем, яка поводила себе дуже неадекватно. Що може робити дорослий чоловік із таким ножем на дитячому майданчику?" – йдеться у дописі.

У Києві на дитячому майданчику спіймали чоловіка з ножем

У Києві на дитячому майданчику спіймали чоловіка з ножем

Користувачі почали коментувати ситуацію та обурились такою поведінкою чоловіка. Дехто відзначив, що на зброї була наліпка з написом "Ніхто не зупинить смерть".

Новини
"Мовчать, бояться": у Києві чоловік курив посеред вагона метро, пасажири ігнорували

"Одягнути на нього намордник і посадити на ланцюг...", "Ніж перемотанний ізолентою, з наліпкою "Никто не остановит смерть". В нього "кукуня" точно не на благі справи заточена. Не привід, аби ізолювати, але якісь браслети на таких індивідумів чіпляти треба", "Може, учасник спільноти "Синій кит"? Або вже спробував наркотики, якщо такі думки і поведінка?!", "Ну, і весело там, у ЖК "Яскравий"... То будки падають, то бійки біля під'їзду, тепер персонаж з ножем гуляє!" – написали вони.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2 серпня чоловік бігав вулицями і громив припарковані автомобілі. За попередньою інформацією, він був у стані наркотичного сп'яніння.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel