"Написи на дверях і погрози розправи": у Києві група дітей знущалася над дівчинкою

У Києві мама поскаржилася на те, що над її донькою систематично знущалася група дітей, а батьки школярів "накинулися з кулаками" на жінку і її чоловіка.

Про це повідомила потерпіла жителька столиці Ганна Гридасова на сторінці "Los Solomas/Солом'янський район" у Facebook. За її словами, це відбувалося протягом літа й початку осені.

"Мою дочку (ученицю сьомого класу) систематично цькувала група дітей в нашому дворі, "ватажком" якої була десятирічна Уляна К., п'ятикласниця школи №46 Солом'янського району міста. Постійні образи, погрози фізичної розправи, написи на дверях під'їзду – ось не повний перелік того, з чим ми безуспішно намагалися боротися протягом чотирьох місяців", – йдеться в дописі.

У Києві група дітей знущалася над дівчинкою. Ілюстрація

Зазначається, що родина вирішила поговорити з батьками неповнолітніх, але, зустрівши у дворі маму вищезгаданої хуліганки, та забрала ініціативу й почала бесіду.

"А далі – агресивні наїзди, погрози, і зрештою вони кинулися на нас з кулаками! На "розборки" вони вийшли разом із дітьми! Старша дочка активно брала участь у бійці, а молодша спостерігала!" – підкреслила Гридасова.

За словами жінки, в підсумку її штовхнули так, що "тріснула кістка в нозі", розбили губу.

Вона додала, що вже подала заяву до поліції про побиття і в соціальну службу з роботи з неповнолітніми. У школі мамі дівчинки пообіцяли "з'ясувати ситуацію".

Допис в мережі Скріншот

Допис в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Івано-Франківську групу дівчат-підлітків звинуватили в тому, що вони 8 жовтня побили й познущалися над своєю ровесницею.

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