Головна Новини
18 січня • оновлено в 13:30
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Олександр Кітраль
Олександр Кітраль
Всі статті автора

Українці масово гинуть у ДТП: моторошна статистика і причини смертей

1.5т
Читати матеріал російською

Щодня в Україні десятки людей потрапляють у ДТП. При цьому країна одна з найбільш травмонебезпечних по всій Європі. Страждають як пішоходи, так і водії. Найчастіше через порушення елементарних правил. Детальніше в публікації OBOZREVATEL.

В Управлінні патрульної поліції Києва повідомили, що за минулий рік склали 11,6 тис. протоколів на водіїв, які керували авто у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

У 2019 року у Києві поліція виявила понад 11,6 тис. п'яних водіїв

У 2019 року у Києві поліція виявила понад 11,6 тис. п'яних водіїв

kp.md

Загалом же кількість "п'яних" ДТП із постраждалими у столиці у 2019 році зросла на 46% у порівнянні з 2018 роком. Про це свідчать офіційні дані Департаменту патрульної поліції.

ДТП з постраждалими, вчинені нетверезими водіями. Дані за 2018 р. (МП) і за 2019 р. (ПП)

ДТП з постраждалими, вчинені нетверезими водіями. Дані за 2018 р. (МП) і за 2019 р. (ПП)

Департамент патрульної поліції

Образ "досвідченого" порушника

Найчастіше п'яних водіїв поліція виявляє у п'ятницю і суботу, в період з 23:00 до 02:00 годин. Левова частка була виявлена поліцейськими під час зупинки за порушення ПДР. Також копам допомагають небайдужі громадяни. З їхньою допомогою було виявлено близько 15% нетверезих водіїв.

У поліції описали образ водія, який систематично потрапляє до патрульних за водіння у нетверезому стані. Минулого року таких у Києві було понад 1,6 тис.

"Це – чоловік 30-35 років, який керує авто з недорогого сегмента. Більшість таких водіїв під час складання протоколу зазвичай поводяться спокійно, оскільки розуміють всю процедуру і свою відповідальність, бо для них це не вперше", – розповів OBOZREVATEL спікер управління патрульної поліції у Києві Роман Мартинюк.

Він додав, що переважна кількість нетверезих водіїв пояснює свій вчинок так: "Мені було дуже треба".

Новини
Були непритомні? Подробиці смертельної ДТП з родиною бізнесмена під Дніпром
Українці масово гинуть у ДТП: моторошна статистика і причини смертей

Процедура оформлення

Виявивши водія з ознаками сп'яніння патрульні пропонують йому пройти огляд за допомогою "драгера".

"У разі, якщо результати приладу позитивні і водій із цим погоджується, складаються матеріали щодо порушення. Якщо не погоджується – його доправляють до медзакладу, де проводиться аналогічна процедура", – зазначив Мартинюк.

Новини
Мажорна ДТП у Полтаві: спливла скандальна інформація про "гріхи" судді у справі

Він уточнив, що водій може відмовитися пройти огляд на місці і в медичній установі. Але тоді він несе відповідальність, як і в разі керування авто у стані сп'яніння.

Виявлення нетверезого водія

Виявлення нетверезого водія

Виникає питання – чому у 2019 році у Києві зафіксовано більше "п'яних" ДТП із постраждалими?

Мартинюк пов'язує це зі збільшенням кількості транспорту в місті, а також із ефективнішою роботою патрульних, які почали ретельніше виявляти порушників.

Приклади "п'яних" ДТП у Києві з початку року

1 січня у Шевченківському районі на вулиці Тургенєвській п'яний водій влаштував аварію, а потім вийшов з авто і ліг на землю, щоб відпочити. У ДТП ніхто не постраждав.

Від удару мікроавтобус перекинувся

Від удару мікроавтобус перекинувся

9 січня нетверезий чоловік скоїв наїзд на гранітний виступ підземного переходу і пошкодив фасад будівлі Національної філармонії України.

"Гонщик" влетів у виступ підземного переходу

"Гонщик" влетів у виступ підземного переходу

14 січня у Святошинському районі п'яний чоловік за кермом Ssang Yong протаранив кілька автомобілів і намагався втекти з місця події, однак врізався у дерево.

Наслідки "п'яної" ДТП

Наслідки "п'яної" ДТП

За даними патрульної поліції, найбільше нетверезих водіїв у 2019 році було виявлено у Дніпровському районі Києва. Найменше – у Печерському (див. інфографіку).

Найбільше нетверезих водіїв патрульні виявили у Дніпровському районі

Найбільше нетверезих водіїв патрульні виявили у Дніпровському районі

Нагадаємо, що покарання за керування авто у нетверезому стані передбачає штраф у 10,2 тис. грн і позбавлення права керування транспортними засобами на один рік.

За повторне порушення протягом року – 20,4 тис. грн штрафу і три роки позбавлення права керування авто.

За три і більше – 40,8 тис. грн з забороною водіння на 10 років.

Але, як бачимо, це не зупиняє водіїв від п'яного керування авто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжує зростати кількість дорожньо-транспортних пригод. Всього у 2019 році в аваріях загинуло 3 454 особи, що на 3,1% більше, ніж у 2018-му.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Війна на дорогах Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги