Українці масово гинуть у ДТП: моторошна статистика і причини смертей

Щодня в Україні десятки людей потрапляють у ДТП. При цьому країна одна з найбільш травмонебезпечних по всій Європі. Страждають як пішоходи, так і водії. Найчастіше через порушення елементарних правил. Детальніше – в публікації OBOZREVATEL.

В Управлінні патрульної поліції Києва повідомили, що за минулий рік склали 11,6 тис. протоколів на водіїв, які керували авто у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

У 2019 року у Києві поліція виявила понад 11,6 тис. п'яних водіїв kp.md

Загалом же кількість "п'яних" ДТП із постраждалими у столиці у 2019 році зросла на 46% у порівнянні з 2018 роком. Про це свідчать офіційні дані Департаменту патрульної поліції.

ДТП з постраждалими, вчинені нетверезими водіями. Дані за 2018 р. (МП) і за 2019 р. (ПП) Департамент патрульної поліції

Образ "досвідченого" порушника

Найчастіше п'яних водіїв поліція виявляє у п'ятницю і суботу, в період з 23:00 до 02:00 годин. Левова частка була виявлена поліцейськими під час зупинки за порушення ПДР. Також копам допомагають небайдужі громадяни. З їхньою допомогою було виявлено близько 15% нетверезих водіїв.

У поліції описали образ водія, який систематично потрапляє до патрульних за водіння у нетверезому стані. Минулого року таких у Києві було понад 1,6 тис.

"Це – чоловік 30-35 років, який керує авто з недорогого сегмента. Більшість таких водіїв під час складання протоколу зазвичай поводяться спокійно, оскільки розуміють всю процедуру і свою відповідальність, бо для них це не вперше", – розповів OBOZREVATEL спікер управління патрульної поліції у Києві Роман Мартинюк.

Він додав, що переважна кількість нетверезих водіїв пояснює свій вчинок так: "Мені було дуже треба".

Процедура оформлення

Виявивши водія з ознаками сп'яніння патрульні пропонують йому пройти огляд за допомогою "драгера".

"У разі, якщо результати приладу позитивні і водій із цим погоджується, складаються матеріали щодо порушення. Якщо не погоджується – його доправляють до медзакладу, де проводиться аналогічна процедура", – зазначив Мартинюк.

Він уточнив, що водій може відмовитися пройти огляд на місці і в медичній установі. Але тоді він несе відповідальність, як і в разі керування авто у стані сп'яніння.

Виявлення нетверезого водія

Виникає питання – чому у 2019 році у Києві зафіксовано більше "п'яних" ДТП із постраждалими?

Мартинюк пов'язує це зі збільшенням кількості транспорту в місті, а також із ефективнішою роботою патрульних, які почали ретельніше виявляти порушників.

Приклади "п'яних" ДТП у Києві з початку року

1 січня у Шевченківському районі на вулиці Тургенєвській п'яний водій влаштував аварію, а потім вийшов з авто і ліг на землю, щоб відпочити. У ДТП ніхто не постраждав.

Від удару мікроавтобус перекинувся

9 січня нетверезий чоловік скоїв наїзд на гранітний виступ підземного переходу і пошкодив фасад будівлі Національної філармонії України.

"Гонщик" влетів у виступ підземного переходу

14 січня у Святошинському районі п'яний чоловік за кермом Ssang Yong протаранив кілька автомобілів і намагався втекти з місця події, однак врізався у дерево.

Наслідки "п'яної" ДТП

За даними патрульної поліції, найбільше нетверезих водіїв у 2019 році було виявлено у Дніпровському районі Києва. Найменше – у Печерському (див. інфографіку).

Найбільше нетверезих водіїв патрульні виявили у Дніпровському районі

Нагадаємо, що покарання за керування авто у нетверезому стані передбачає штраф у 10,2 тис. грн і позбавлення права керування транспортними засобами на один рік.

За повторне порушення протягом року – 20,4 тис. грн штрафу і три роки позбавлення права керування авто.

За три і більше – 40,8 тис. грн з забороною водіння на 10 років.

Але, як бачимо, це не зупиняє водіїв від п'яного керування авто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжує зростати кількість дорожньо-транспортних пригод. Всього у 2019 році в аваріях загинуло 3 454 особи, що на 3,1% більше, ніж у 2018-му.

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