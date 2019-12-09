Проспектам Бандери й Шухевича – бути! У Києві суд ухвалив патріотичне рішення

Апеляційний суд визнав перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на честь лідерів ОУН-УПА Степана Бандери і Романа Шухевича у Києві законним.

Відповідне рішення було ухвалене 9 грудня. Про це написав народний депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

"Проспектам Бандери й Шухевича у Києві – бути! Ми виграли в апеляційному суді", – наголосив він.

У Києві суд ухвалив патріотичне рішення щодо проспектів Шухевича та Бандери

Як написало видання "РБК", у такий спосіб суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування проспектів Бандери і Шухевича. Він повністю задовольнив апеляції Київської міської ради і партії "Свобода" на рішення Окружного адмінсуду Києва від 25 червня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Окружний адміністративний суд Києва 25 червня скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів на честь лідерів ОУН-УПА Бандери й Шухевича.

Окружний адміністративний суд (ОАС) пояснив причину скасування перейменування.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що питання перейменування Московського проспекту у Києві на проспект Бандери варто винести на референдум.

Українці заявили, що судове скасування перейменування проспектів варто оскаржити.

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва 28 жовтня розглянув апеляцію Київської міськради та націоналістичних організацій на скасування рішення про перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна.

У приміщенні трапилася жорстока бійка.

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