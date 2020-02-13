Скандал з прослушкою НАБУ в синагозі: Ситника викрили у брехні

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у брехні про прослуховування прихожан синагоги в жовтні 2018 року.

Відповідний пост він розмістив у Facebook, показавши докази прослуховування (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Із глибоким сумом сприйняв я почуті вчора нечесні слова глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, сказані на засіданні комітету Верховної Ради, – адже при своєму вступі на посаду, він присягав народу України і клявся говорити правду! Ситник вчора прямо заявив, що інформація про прослуховування прихожан у синагозі – це фейк. На жаль, вчора він публічно сказав неправду", – написав він, зазначивши, що при конфіденційній зустрічі з Ситником передав йому необхідні докази.

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Facebook Моше Реувена Асмана

Головний рабин України також зазначив, що Ситник на засіданні комітету Верховної Ради назвав "фейком" і інформацію про стеження в Страсбурзі за суддею ЄСПЛ.

"При цьому детектив, спійманий на стеженні в Страсбурзі, і детектив, що фігурує в протоколі про проведення аудіоконтролю в синагозі – це одна і та ж особа – співробітник Артема Ситника С. Рокунь", – написав він.

Асман також підкреслив, що йому відомо про "дії НАБУ, що мають на меті переслідування прихожан синагоги". Він зазначив, що особисто спілкувався зі свідками, "які розповідали про тиск на них і погрози з боку детективів НАБУ з метою дати брехливі свідчення і зганьбити невинних людей".

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"Безумовно, я маю намір інформувати про ситуацію, що склалася, міжнародну громадськість, а також буду звертатися до керівництва країни з проханням вжити заходів", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2018 року співробітники НАБУ встановили прослушку в центральній синагозі Києва – організували зовнішнє спостереження, встановили жучки всередині будівлі і оточили периметр автомобілями зі спецагентами.

Частина роботи співробітників спецслужб потрапила на камери відеоспостереження. Кадри відразу ж були опубліковані в ЗМІ.

Єврейська громада Києва зажадала від правоохоронних органів дати оцінку незаконним діям НАБУ, а також закликала міжнародні організації взяти під контроль розслідування цих фактів.

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