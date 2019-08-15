Пролетів вісім поверхів: у Києві трапилася НП з дитиною

У Києві 8-річний хлопчик випав із восьмого поверху житлового будинку і залишився живим.
Як повідомили OBOZREVATEL медики, нещасний випадок трапився 14 серпня на вул. Олевська, 7 у Святошинському районі.
Лікарі "швидкої" на місці надали хлопчику допомогу, після чого доправили його в дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит" з діагнозом – політравма.
Інцидент трапився на вул. Олевській
Google. Maps
Обставини події встановлюються.
Ілюстрація
Інцидент трапився на вул. Олевській
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з вікон житлових будинків випали двоє 2-річних дітей. Незважаючи на велику висоту, малюки залишилися живі.
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