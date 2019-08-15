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Пролетів вісім поверхів: у Києві трапилася НП з дитиною

2.4т Читати матеріал російською

У Києві 8-річний хлопчик випав із восьмого поверху житлового будинку і залишився живим.

Як повідомили OBOZREVATEL медики, нещасний випадок трапився 14 серпня на вул. Олевська, 7 у Святошинському районі.

Лікарі "швидкої" на місці надали хлопчику допомогу, після чого доправили його в дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит" з діагнозом – політравма.

Інцидент трапився на вул. Олевській

Інцидент трапився на вул. Олевській

Google. Maps

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Обставини події встановлюються.

Ілюстрація

Ілюстрація

Інцидент трапився на вул. Олевській

Інцидент трапився на вул. Олевській

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з вікон житлових будинків випали двоє 2-річних дітей. Незважаючи на велику висоту, малюки залишилися живі.

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Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал діти дитина
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