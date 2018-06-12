"Прокинувся в калюжі крові": у Києві роми жорстоко побили підлітка

У Києві роми вдарили пляшкою по голові 16-річного хлопця. Коли ж підліток прийшов до тями, його почали "добивати".

Як повідомила в Facebook мама постраждалого Юлія Попова, випадок стався в понеділок увечері, 11 червня.

"Молодший син з друзями відзначав день народження друга. Йшли в магазин в районі Вокзалу -" Ультрамарин ". Побачили юрбу ромів, що бігла до них, злякалися і почали тікати. Син біг останнім. Йому в голову прилетіла пляшка. Він впав, втратив свідомість" , - написала жінка.

Напад стався біля ТРЦ "Ультрамарин" Гугл. Карти

Напад стався біля ТРЦ "Ультрамарин" Гугл. Карти

За її словами, син отямився в калюжі крові і побачив над собою худорлявого чоловіка. Незнайомець запитав чи був хлопець "з ними"? Але підліток попросив викликати йому швидку, однак "отримав ще удар пляшкою по голові".

"Швидку ніхто не викликав. До лікарні доставили пізніше. Сім швів. Спасибі, що не добили. Живий", - розповіла Юлія. Також вона зазначила, що 300 ромів стоять табором біля залізничного вокзалу близько ТРЦ "Ультрамарин".

Раніше повідомлялося, що в Києві група ромів окупувала зону відпочинку біля Південного залізничного вокзалу. За словами співробітників районного управління КК "Київавтодор", після себе роми залишають сміття і бруд, а природні потреби справляють прямо в підземному переході поблизу. Поліція, за їхніми словами, розганяє порушників, але через деякий час роми повертаються і все починається знову.