"Привіт із Донецька": сім'я розстріляного у Києві лікаря фігурувала в гучному скандалі

Резонансне вбивство пластичного хірурга Андрія Сотника у центрі Києва отримало новий поворот. З'ясувалося, що батьки лікаря були фігурантами гучного скандалу у Донецьку. Про ситуацію повідомляли в СБУ, прокуратуру і навіть зверталися до президента.

Що трапилося – з'ясовував OBOZREVATEL.

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Пластичний хірург Андрій Сотник був убитий 2 лютого у Києві

Андрій Сотник жив у квартирі на Саксаганського зі своїми рідними – сином-школярем, дружиною і батьками. Дорослі члени сім'ї займалися одним бізнесом.

За інформацією джерел OBOZREVATEL, після вбивства Сотника його одичі повідомили правоохоронцям, що жодних погроз ні Андрію, ні їм не надходило і взагалі за весь час підприємницької діяльності не було ніяких суперечок чи чогось подібного.

Проте це не так. У Донецьку у 2012 році вибухнув гучний скандал. Працівники поліклініки привселюдно заявили, що "головний лікар комунальної лікарні м. Донецька "Лікарсько-косметологічна лікарня" Олена Володимирівна Луніна, користуючись службовим становищем, придбала у приватну власність приміщення клініки. Тепер викидає кваліфікований колектив медиків на вулицю, аби працевлаштувати членів своєї сім'ї".

Про цю ситуацію писали багато місцевих ЗМІ.

Андрій Сотник із сім'єю. Про нього відгукуються як про чудового професіонала і людину Facebook

Головлікаркою тоді була мати Андрія Сотника - Олена Луніна. А приміщення у центрі міста "дивним чином" перейшло у власність компанії її чоловіка – Миколи Сотника.

"Історія лікувального косметологічного закладу налічує 29 років, трудовий колектив міг би в наступному році відзначити тридцятирічний ювілей клініки, але більша частина кваліфікованого медперсоналу "Лікарсько-косметологічної лікарні" (ЛКЛ) вже не зможе насолодитися святом, таке собі ТОВ "Легінь" – власник приміщень комунальної лікарні по Університетській, 30 – відмовляється продовжувати оренду лікарні, а головна лікарка ЛКЛ, спираючись на даний факт, заявила про масове скорочення персоналу. Начебто звичайна життєва ситуація, якщо не враховувати, що ТОВ "Легінь" і головний лікар "Лікарсько-косметологічної лікарні" Олена Луніна – практично одна особа, засновником ТОВ "Легінь" є чоловік Луніної – Микола Васильович Сотник", – йшлося у зверненні медиків.

"Вперше так звана бізнес-жилка у Луніної проявилася у середині 90-х років, – розповідали працівники клініки. – На той час поліклініка "Лікарсько-косметологічної лікарні" орендувала приміщення у ВАТ "Донбасенергобуд" за адресою: вул. Університетська, 30 загальною площею 270 кв. метрів за держціною. Але у 1995 році головний лікар, не порадившись із колективом, відмовилася від оренди частини приміщень, мотивувавши це тим, що кошти будуть спрямовані на модернізацію обладнання та купівлю сучасних медпрепаратів. Але закінчилося все тільки скороченням чотирьох незручних працівників, кабінет яких був відданий під магазин".

За словами персоналу, у 2004 році Олена Луніна вирішила стати не тільки головною лікаркою клініки, але і власницею її приміщень. З 1 січня 2004 року вона нібито потай від колективу розірвала договір оренди з ВАТ "Донбасенергобуд" на решту 220 кв. метрів, після чого (збіг?!) договір оренди на ці приміщення укладає ТОВ "Легінь", а вже 17 травня того ж року "Легінь" як орендар приватизує приміщення лікарні.

Частина площ була продана, у розпорядженні ЛКЛ залишилося тільки 150 кв. метрів, причому ТОВ "Легінь" як новий власник виставило за цю площу орендну плату, яка повністю лягла на плечі трудового колективу.

"Як часто буває, про факт приватизації приміщень клініки працівники ЛКЛ дізналися вже постфактум, звернення до Фонду держмайна, прокуратури, СБУ, президента України нічого не дали. Такий самий результат приніс і позов до суду", – писали ЗМІ.

Лікарі поліклініки ЛКЛ вирішили звернутися до міського голови Донецька з колективною скаргою і проханням зняти Луніну з посади, але головлікарка, за їхніми словами, встигла вжити контрзаходів.

Також медики поліклініки ЛКЛ розповіли, що в хірургічному відділенні працює племінниця Луніної, її син та його дружина. Вони нібито змогли переконати колектив хірургії, що при зміні керівництва багато хто втратить свої робочі місця, тому медперсонал на ім'я мера надіслав листа з проханням залишити головну лікарку на займаній посаді.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, скандал дійсно був сильним, а будь-який протест у Донецьку в той час намагалися гасити в зародку.

Андрій Сотник із матір'ю Facebook DMK Ukraine

Як з'ясував OBOZREVATEL, станом на сьогодні приміщення у центрі Донецька так само залишається за ТОВ "Легінь", яке зареєстроване у Калінінському районі Донецька. Стан підприємства – робочий.

А єдиним засновником цього ТОВ є батько розстріляного лікаря Андрія Сотника – Микола Сотник.

Сотник-старший також зареєстрований приватним підприємцем у Шевченківському районі Києва.

Уже кілька років Андрій Сотник не є оперуючим хірургом. Він, його мати Олена Луніна і дружина Юлія Борзих займалися космецевтикою DMK. Це професійна лінія косметики, заснована на ферментотерапії.

Інформація із сайту DMK Ukraine

Хто вбив Андрія Сотника і який мотив – з'ясовують правоохоронці. За інформацією OBOZREVATEL, поліція розглядає кілька версій, одна з яких пов'язана із професійною діяльністю.

Андрій Сотник із сином, дружиною і матір'ю

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