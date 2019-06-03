"Прибирали половину черепа": з'ясувалися деталі про поранення поліцією дитини під Києвом

Хірурги не змогли дістати кулю з голови 5-річної дитини, в пораненні з пістолета якої в Переяслав-Хмельницькому Київської області підозрюють поліцейських.

Про це під час брифінгу повідомив головний лікар Київського міського центру дитячої нейрохурургіі Олександр Гончарук. Він зазначив, що при такому пораненні діставати кулю не має сенсу. За словами медика, потерпілому довелося "прибирати половину черепа".

"Прибрана гематома. Куля знаходиться в мозку. Видаляти її при таких станах і взагалі сенсу видалення немає", – повідомив медик.

Дитина госпіталізована Facebook Департамент охорони здоров'я Київської ОДА

Гончарук уточнив, що малюк в украй важкому стані, на апараті штучної вентиляції легенів.

Як писав OBOZREVATEL, 31 травня під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому дитина отримала раптове поранення в голову. Підозрюваними у стрільбі назвали поліцейських, які у позаслужбовий час стріляли по банках.

Пізніше з'ясувалося, що вони були п'яними. Спершу працівники поліції стверджували, що хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, коли гуляв біля будинку разом з трьома іншими дітьми.

Пізніше вони зізналися, що розважалися в нетверезому стані і випадково влучили в дитину. Хлопчик був госпіталізований в реанімацію, а під час обшуків у підозрюваних вдома знайшли цілий склад зброї.

3 червня стало відомо, що дії поліції кваліфікують як необережне тяжке або середньої тяжкості ушкодження, що тягне за собою громадські, виправні роботи або позбавлення волі до двох років.

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