Претензій немає: з’явилися неочікувані деталі кривавої різанини в Києві

У Києві в залі лотереї 17 листопада між двома відвідувачами виник словесний конфлікт. Він раптово завершився кривавою різаниною.

Інцидент трапився на Подолі. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Між двома особами в закладі виникла суперечка. Під час конфлікту один із них дістав ніж та вдарив ним опонента в ногу, а потім утік.

У Києві 17 листопада трапилася кривава різанина

Так, 38-річного киянина з колото-різаною раною стегна госпіталізували. Лікарі надали йому медичну допомогу та відпустили додому. Також потерпілий заявив правоохоронцям, що не має жодний претензій до кривдника.

Інформацію про подію зареєстрували у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Після проведення належної перевірки поліцейські ухвалять відповідне правове рішення щодо вказаного інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в неділю, 17 листопада, відбулася різанина в залі ігрових автоматів "Лото", який розташований у МАФі на вулиці Галицькій, 13.

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