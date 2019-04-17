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/Кримінал

''Працювали'' вночі: в Києві за добу трапилася серія автоугонів

1.4тЧитати матеріал російською

У Києві за добу 16 квітня було викрадено шість транспортних засобів. Про це свідчить офіційна статистика поліції.

Як уточнило джерело OBOZREVATEL, більшість злочинів сталися вночі. Розповімо про деякі з них.

У дворі будинку на Дніпровській набережній у Дарницькому районі злодії викрали позашляховик Honda CR-V 2013 року випуску.

У цьому ж районі на вул. Драгоманова злочинці "угнали" Audi A6 також 2013 року випуску.

Незаконні заволодіння автотранспортом в Києві

Незаконні заволодіння автотранспортом в Києві

Фото з відкритих джерел

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У дворі будинку по вул. Глібова у Шевченківському районі викрали автомобіль Mazda 3, 2017 р. в.

А на вул. Героїв Севастополя в Солом'янському районі невідомі викрали Honda Accord. Рік випуску авто – 2016.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомі проникли в один із храмів Солом'янського району і вкрали ковчег із мощами Великомученика Георгія Побідоносця.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналавтоНаціональна поліція України
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