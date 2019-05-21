Пожежники не змогли дістатися: у Києві спалили кілька авто. Відео

У Києві в ніч на 21 травня у дворі житлового будинку спалили три припарковані автомобілі.

Про це у Facebook повідомив журналіст Євген Агарков. Він зазначив, що подія трапилася за адресою Глушкова, 9д.

"О 3:40 ранку прокинувся від того, що під вікном, надриваючи голос, кричав охоронець будинку, а н квартирі був запах паленої проводки. З криків охоронця стало зрозуміло: горять автомобілі у дворі. Згоріли вже три. Ще два на підході. Охоронець істерично вказував своєму колезі дзвонити жителям, щоб прибрали інші авто, бо не проїде пожежний автомобіль, щоб заправитися водою", — йдеться у повідомленні.

Огарков зазначив, що авто навмисно підпалили. Камери спостереження зафіксували, як чоловік у балаклаві підійшов до "Мерседеса", облив його бензином і підпалив.

"Уже точно відомо, що чиновників серед власників згорілих авто немає. Відео з камер спостереження не публікую, юристи вирішили поки утриматися, щоб не нашкодити слідству. Але найнеприємніша в цій історії деталь — те, що пожежні авто не могли проїхати для набору води", — наголосив Огарков.

Журналіст додав, що в пожежі ніхто не постраждав, згоріли лише автомобілі.

Мапа

Згорілі авто

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві підпалили автомобіль відомого політолога з Криму, головного редактора каналу TVI Володимира Єгорова.

Також у Києві вулиці Набережно-Корчуватській згоріли чотири авто.

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