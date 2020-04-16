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16 квітня • оновлено в 19:32
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Пожежа в Чорнобильській зоні: ще одному палію оголошено підозру

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Поліція оголосила підозру чоловіку за спалення сміття, яке призвело до пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Йдеться про 37-річного жителя села Старі Соколи, повідомляється на сайті Нацполіції Київської області.

Пожежа в Чорнобильській зоні: ще одному палію оголошено підозру

Правоохоронці зазначили, що чоловік спалював сміття, а залишки тліючого багаття вивіз за село і висипав у суху траву. Там сталося загоряння сухостою, після чого вогонь перекинувся на ліс і в зону відчуження.

"З вини чоловіка стався неконтрольований процес знищення і пошкодження вогнем рослинності, лісового масиву, мікроорганізмів в Дитятковського лісництві "Північна Пуща"", – уточнили в поліції.

Пожежа в Чорнобильській зоні: ще одному палію оголошено підозру

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 245 (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) КК. Винуватцю загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень, до шести місяців арешту або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше поліція затримала іншого винуватця пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Він заявив, що підпалив сміття і траву заради розваги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа. Ситуація ускладнилася 5 квітня. Вогонь охопив 100 га, а в центрі загоряння радіація була вищою за норму.

13 квітня ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною, коли вогонь дістався міста Прип'ять і міг перекинутися на сховища радіоактивних відходів.

14 квітня пожежа вдалося загасити, рятувальникам допоміг дощ.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Пожежа в зоні ЧАЕС
Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
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