Пожежа на птахофабриці під Києвом: з'явилися подробиці НП

Причиною загоряння на птахофабриці у Василькові Київської області могло стати коротке замикання.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело в ГУ Національної поліції Київщини. "Однак остаточні висновки стануть відомі після проведення всіх експертиз", – зазначив інсайдер.

Масштабна пожежа в одному з курників "Ясенсвіт" (група компаній Ovostar Union), трапилася вдень 4 червня і охопила дах будівлі на площі 15 000 м кв. У гасінні брали участь 50 рятувальників і 13 одиниць техніки. Повністю загасити вогонь вдалося через три години.

Пожежа у Василькові на птахофабриці

В результаті НП загинуло близько 200 тис. курей. Серед людей жертв і постраждалих немає.

Пожежа в Василькові на птахофабриці ДСНС Київської області

Пожежа в Василькові на птахофабриці Олександр Бердник

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Благовіщенському Кіровоградської області від удару блискавки згоріла будівля районної адміністрації. Ніхто не постраждав.

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