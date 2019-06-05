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/Кримінал

Пожежа на птахофабриці під Києвом: з'явилися подробиці НП

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Причиною загоряння на птахофабриці у Василькові Київської області могло стати коротке замикання.

Про це OBOZREVATEL повідомило джерело в ГУ Національної поліції Київщини. "Однак остаточні висновки стануть відомі після проведення всіх експертиз", – зазначив інсайдер.

Масштабна пожежа в одному з курників "Ясенсвіт" (група компаній Ovostar Union), трапилася вдень 4 червня і охопила дах будівлі на площі 15 000 м кв. У гасінні брали участь 50 рятувальників і 13 одиниць техніки. Повністю загасити вогонь вдалося через три години.

Пожежа у Василькові на птахофабриці

Пожежа у Василькові на птахофабриці

В результаті НП загинуло близько 200 тис. курей. Серед людей жертв і постраждалих немає.

Пожежа в Василькові на птахофабриці

Пожежа в Василькові на птахофабриці

ДСНС Київської області

Пожежа в Василькові на птахофабриці

Пожежа в Василькові на птахофабриці

Олександр Бердник

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналпожежа
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