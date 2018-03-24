Потрібна допомога: у Києві вдарили шокером і зґвалтували дівчинку

У Києві вдарили електрошокером і зґвалтували 10-річну дівчинку.

Про це повідомляє Київ Оперативний на сторінці в Facebook.

Відомо, що злочин стався у Деснянському районі, на вулиці Бальзака.

За інформацією співтовариства, підозрюваному 30-40 років. Його зріст - приблизно 170 см.

"Обличчя кругле. Брови густі, чорні. Очі темно-карі, великі. Має великий живіт", - йдеться в повідомленні.

Також у мережі опублікували фоторобот ґвалтівника і малюнки одягу.

Як повідомляв "Обозреватель", в Києві на Троєщині згвалтували 15-річну школярку.