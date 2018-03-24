Потрібна допомога: у Києві вдарили шокером і зґвалтували дівчинку

У Києві вдарили електрошокером і зґвалтували 10-річну дівчинку.
Про це повідомляє Київ Оперативний на сторінці в Facebook.
Відомо, що злочин стався у Деснянському районі, на вулиці Бальзака.
За інформацією співтовариства, підозрюваному 30-40 років. Його зріст - приблизно 170 см.
"Обличчя кругле. Брови густі, чорні. Очі темно-карі, великі. Має великий живіт", - йдеться в повідомленні.
Також у мережі опублікували фоторобот ґвалтівника і малюнки одягу.
Як повідомляв "Обозреватель", в Києві на Троєщині згвалтували 15-річну школярку.
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