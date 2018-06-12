Потрапили на гачок: в Києві викрили аферу з тваринами в інтернеті

У Києві родина стала жертвою шахраїв, які нібито продавали породистих собак з розплідника.

Оголошення про продаж цуценя постраждалі знайшли на онлайн-платформі OLX, повідомили в групі "Київ Оперативний" у Facebook.

"За легендою, собаку продавали за 2500 гривень, а розплідник знаходиться в Черкасах. "Підприємці" сказали зробити передоплату на номер телефону. Нічого не підозрюючи, ми внесли 500 грн. Вони сказали, що в Києві будуть у вівторок, 12 червня, о 9:00 ранку. До останнього підтримували зв'язок, а сьогодні просто вимкнули телефони, а в Viber заблокували", - розповіли постраждалі від шахраїв.

Facebook "Київ Оперативний"

Новини Поліція розкрила масштабну аферу з автономерами в Києві

Вони встигли зберегти фотографії паспортів і нібито сертифіката розплідника, перед тим, як зловмисники видалили їх із повідомлень в Viber.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

У коментарях до посту і інші люди зізналися, що також стали жертвами такої схеми.

"Знайомі обличчя. Подруга у них джек-рассела намагалася взяти", - написала Ірина Хірман.

Як стало відомо згодом, шахраї надсилали своїм жертвам фото чужих паспортів.

Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, в Києві орудує шахрай, який продає смартфони нібито у відмінному стані і за привабливою ціною.