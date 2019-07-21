Посперечалися за померлого: під Києвом співробітники ритуальних служб влаштували стрілянину

В Ірпені Київської області 21 липня співробітники двох компаній з надання ритуальних послуг влаштували стрілянину.

Вони сперечалися за право відвезти померлого, повідомив глава поліції Київщини Андрій Нєбитов в Facebook.

"Приїхали забирати померлого, влаштували між собою бійку, потім стрілянину з травматичної зброї. Внаслідок цього поранені чотири особи, одна з них госпіталізована", – уточнив він.

Зброя Facebook Поліція в Київській області

На сторінці обласної поліції в Facebook додали, що стріляв 59-річний мешканець Гостомеля. Постраждалим від кульового поранення виявився житель Ворзеля. У нього діагностували непроникаюче вогнепальне поранення лівої підключичної ділянки.

Як писав OBOZREVATEL, 16 липня в Дніпрі невідомі обстріляли автомобіль. Куля пробила лобове скло поруч з місцем водія.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!