Порізав ножем батьків: у Києві трапився кривавий напад

У Подільському районі Києва чоловік напав із ножем на своїх батьків та завдав їм серйозних поранень.
Інцидент трапився 1 січня на вул. Івана Виговського (колишня Маршала Гречко), повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУНП у Києві.
Поліцію викликав батько нападника. Внаслідок інциденту він отримав проникне поранення грудей, а його дружина – поранення плеча.
У Києві чоловік напав із ножем на батьків
dtp.kiev.ua
За словами потерпілих, їхній син перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.
У Подільському районі Києва чоловік напав з ножем на батьків
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з парків Святошинського району Києва чоловік отримав смертельний удар ножем. "Розбірки" відбулися, коли двоє перехожих намагалися посадити на лавку чоловіка, що був у стані алкогольного сп'яніння.
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