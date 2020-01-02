Головна Новини
2 січня • оновлено в 16:34
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Порізав ножем батьків: у Києві трапився кривавий напад

1.5т
Читати матеріал російською

У Подільському районі Києва чоловік напав із ножем на своїх батьків та завдав їм серйозних поранень.

Інцидент трапився 1 січня на вул. Івана Виговського (колишня Маршала Гречко), повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУНП у Києві.

Поліцію викликав батько нападника. Внаслідок інциденту він отримав проникне поранення грудей, а його дружина – поранення плеча.

У Києві чоловік напав із ножем на батьків

У Києві чоловік напав із ножем на батьків

dtp.kiev.ua

За словами потерпілих, їхній син перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

Новини
Тіло дівчини знайшли за 120 м від місця трагедії: під Києвом трапилася жахлива ДТП з підлітками
У Подільському районі Києва чоловік напав з ножем на батьків

У Подільському районі Києва чоловік напав з ножем на батьків

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з парків Святошинського району Києва чоловік отримав смертельний удар ножем. "Розбірки" відбулися, коли двоє перехожих намагалися посадити на лавку чоловіка, що був у стані алкогольного сп'яніння.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги